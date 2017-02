Box-Geschichte auf der Wohnzimmer-Couch

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ob sich Egon Leske am Dienstag mehr über den Besuch mehrerer Box-Generationen im heimischen Wohnzimmer oder über die spätere Überraschung freute, dass seine in Schweden lebende Schwester angereist war, bleibt hier unbeantwortet. Fakt ist: Ganz viele hatten an den 80. Geburtstag der Schwedter Trainer-Legende gedacht. Mit Blumen und Präsenten (unter anderem ein von "Schnellzeichner Egon" erstelltes Porträt) tauchte die kleine UBV-48-Delegation in der Vierradener Straße auf. "Dass ihr wirklich alle daran gedacht habt", zeigte sich Egon Leske begeistert. Schnell waren die Anwesenden dabei, in der Box-Geschichte der Oderstadt und der persönlichen des Jubilars zu kramen.