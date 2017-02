Alte Fenster wie neu

artikel-ansicht/dg/0/

Fachmann für altes Holz: Tischlermeister Uwe Netzker in seiner Lackierkabine, in der die historischen Fenster ihre Farbe bekommen.

Ein großes Gerüst an der Fassade und mit Folie verklebte Fensterlöcher zeugen nach außen von der Sanierung des Eckhauses August-Bebel-Straße und Maxim-Gorki-Straße. Insgesamt sechs Millionen Euro investiert die Wohnungswirtschaft (Wowi) in das denkmalgeschützte Ensemble. Vor Sanierungsbeginn gab es teils hitzige Debatten zwischen der Unteren Denkmalschutzbehörde, die eine Sanierung der alten Kastenfenster forderte und dem Aufsichtsrat der Wowi, der zu hohe Kosten befürchtete.

Anderthalb Jahre später haben sich die Wogen geglättet. Tischlermeister Uwe Netzker hat sich längst an die Aufarbeitung der alten Fenster gemacht. Er ist so etwas wie die Frankfurter Instanz, wenn es um altes Holz geht. Die Türen der Marienkirche gingen durch seine Hände und ebenfalls ein Teil der Fenster in der Erich Kästner Grundschule. Auch die Fenster des Bolfrashauses wurden von ihm nach historischem Vorbild nachgebaut.

"Die Kastenfenster in der August-Bebel-Straße haben eine gewisse Charakteristik, die wir erhalten wollen", betont Uwe Netzker. So werden selbst die Scheiben der alten Fenster sorgfältig herausgeschnitten, um sie später in den aufgearbeiteten Fenstern wieder zu verwenden. Glas wurde früher anders hergestellt als heute. Deswegen gibt es beispielsweise kleine Lufteinschlüsse im Glas, die man heute so nicht mehr hinbekommt, erzählt er.

Die Mieter der Wowi-Häuser müssen laut Netzker jedoch keine Angst um ausufernde Betriebskosten haben. "Die Außenflügel der Kastenfenster, also die zur Straße sichtbaren, bekommen die alten Scheiben eingesetzt, die Innenflügel werden mit moderner zweifacher Isolierverglasung ausgestattet", erklärt er.

Auch sonst erfordert die Sanierung der fast 100 Jahre alten Fenster viel Detailarbeit. Sie wurden damals vor dem Einbau nur geölt. Gestrichen wurde die Fenster erst danach, und nur was sichtbar war. Das bedeutet, dass die Seiten, die mit dem Mauerwerk in Kontakt waren, viel Aufmerksamkeit bedürfen. Auch einige Sprossen in den Fenstern seien mit den Jahren entfernt worden. "Diese Sprossen werden ersetzt. Ebenso die Wetterschenkel, die der Witterung ausgesetzt waren", sagt Uwe Netzker. Die alte Farbe wird abgeflammt. Alle Flächen werden geschliffen und die Ecken, dort wo die Scheiben später hineinkommen, neu ausgefräst. Danach werden die Fenster mehrmals lackiert.

Man merkt dem Chef von 15 Mitarbeitern die Liebe zum Holz mit jedem Wort an. Trotzdem, sagt er, schlagen zwei Herzen in seiner Brust. "Ich kann Menschen verstehen, die sagen, das ist zu teuer. Aber Holz ist ein nachhaltiger Baustoff. Die Erhaltung lohnt", betont er.

Der 1998 gegründete Betrieb in der Georg-Richter-Straße ist modern ausgestattet. Trotz der Großprojekte die er realisiert, ist Uwe Netzker auch für den Privatkunden da, der auch mal ein Möbelstück aufgearbeitet haben möchte, erzählt er. In den nächsten Monaten stehen für ihn jedoch die Fenster aus der August-Bebel-Straße ganz oben auf der Prioritätenliste.