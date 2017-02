Kämpfe in Lenne-Passagen kommen an

artikel-ansicht/dg/0/

Danilo Häußler ist zufrieden. Gerade hat sein Sohn Matti seinen Kampf beim internationalen Box-Baltic-Cup gegen den Polen Mohamedali Kharimov in der Kadetten-Klasse bis 62 Kilo gewonnen. "In der ersten Runde war er noch zu zaghaft, dann wurde er besser, aktiver, machte mehr Druck und gewann deutlich", so der stolze Papa, an den Händen seine Zwillinge Laura und Luisa (6). Der 41-jährige Ex-Europameister der Profis zeigt sich neben anderen Ex-Größen wie den beiden Olympia -Dritten Karl-Heinz Krüger und Sebastian Köber angetan von der Atmosphäre und Kulisse in den beiden proppevollen Boxhallen im Sportzentrum. 37 Duelle finden gleichzeitig in zwei Hochringen statt. Der zwölfjährige Matti ist seit September Sportschüler, hatte sich ohne Vaters Druck erst beim ESV im Boxen, dann im Fußball versucht. Und war dann doch wieder zu den Faustkämpfern zurückgekehrt. "Das ist okay, in dem Alter sollte man sich ausprobieren", so Häußler senior. "Hauptsache man bewegt sich, treibt Sport. Das tut der Persönlichkeitsentwicklung gut."

Danilo Häußler weiß, wovon er spricht. Er ist Erzieher im Kinderheim Rosengarten, versucht dort und als Übungsleiter-Helfer beim ESV, ganze Familien mit ihren Kindern in die Sporthallen und an die Boxringe zu holen. "Das entwickelt und stärkt Teamgeist, Disziplin", sagt er. Der gebürtige Schwedter und ehemalige Schützling von Trainer Manfred Wolke hält natürlich noch Kontakt zu seinem alten Heimatverein, ist meist bei den Heimkämpfen des UBV in der Ersten Bundesliga dabei.

Auch Andreas Schulze ist zufrieden. "Der große organisatorische Aufwand hat sich gelohnt, das vierte internationale Trainingscamp in Frankfurt mit wettkampfnahem Sparring und der anschließende Baltic-Cup mit über 70 Boxern aus sieben Ländern war ein Riesenerfolg", urteilt der Bundesstützpunkt-Leiter und BC-Trainer. Und meint auch die vom Stadtsportbund unterstützte Premiere mit Wettkämpfen in den Lenne-Passagen. Da setzte sich unter anderem der Jugend-WM-Dritte Vezir Agirman durch, Erik Kauliski musste mit einem Remis zufrieden sein.

"Wir gingen aus der Halle raus, dahin, wo die Leute sind", so Schulze. "Das kam an. Internationale Partner helfen uns in der Entwicklung." Einige der Gäste aus Finnland, Polen, Norwegen, Spanien, Tschechien und der Schweiz hatten allerdings keine Startbücher dabei, durften also laut Reglement keinen offiziellen Kampf bestreiten. Ihnen blieb nur Training, Sparring.

Jetzt bereiten sich die deutschen Athleten auf ihre Landesmeisterschaften vor. Die Besten starten dann bei den nationalen Titelkämpfen in den fünf Altersklassen. Frankfurter Höhepunkt wird der internationale Brandenburg-Cup der Jugend-Boxer sein, der im August seine 22. Auflage erlebt. Er ist die letzte Qualifikationshürde für die U-19-EM im Oktober in Antalya/Türkei.

Silvio Schierle ist auf dem besten Wege, beinahe nahtlos den Übergang von der Jugend- in die Eliteklasse zu bewältigen. Der 19-jährige Mittelgewichtler bereitet sich in seinem ersten Männerjahr auf den 44. Chemiepokal Mitte März in Halle vor. Die deutsche Gegnerschaft im 75-Kilo-Limit ist stark. Der Wahl-Frankfurter, der in der Bundesliga für seinen Heimatverein Nordhausen startet, und der Baden-Württemberger Xhek Pascali haben sich im Sparringslehrgang an der AIBA-Box-Akademie in Almaty/Kasachstan vom nationalen Quartett als die Besten erwiesen, klettern für Deutschland in den Ring der Saalestadt. "Beide sind auf eins gesetzt, wer sich besser gegen die international starke Konkurrenz durchsetzen kann, wird im August bei der WM in Hamburg eingesetzt", weiß Trainer Gunnar Berg. "Ich bin bereit, will nach Hamburg", sagt Schierle. In Halle ist er sich auch der Unterstützung seiner Familie mit neun Geschwistern sicher. Mutter Peggy und Vater Silvio, ein gebürtiger Kubaner, werden dabei sein. Silvio junior und sein Coach jedenfalls haben vor der Abreise am Sonntag ins Trainingscamp Kienbaum "ein gutes Gefühl". Wer nicht bei der WM ist, wird sich im Juni bei der "Trostpflaster"-EM in Kharkiv schadlos halten wollen.