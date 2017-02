artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Vor der türkischen Botschaft in Berlin haben Demonstranten die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gefordert. "Freiheit für alle inhaftierten Journalist/innen in der Türkei!", war auf Plakaten neben dem Konterfei des "Welt"-Journalisten zu lesen. Zuvor fuhren Unterstützer im Autokorso durch Berlin. Die Polizei zählte rund 100 Autos und 19 Fahrräder. Die Initiative #FreeDeniz hatte am Dienstag in rund zehn Städten zu Autokorsos aufgerufen.