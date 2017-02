Verwaltungsratschef: "Wir sind schockiert"

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der unblutig beendete Banküberfall auf die Filiale der Stadtsparkasse am Bertolt-Brecht-Platz 1a beschäftigte am Dienstagnachmittag auch den Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Schwedt.

Tatort Sparkasse: Die Filiale am Bertolt-Brecht-Platz ist am Montag von einem Bankräuber überfallen worden. In einem günstigen Moment konnten ihn die Mitarbeiter überwältigen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende Jürgen Polzehl sagte gegenüber dieser Zeitung: "Wir sind schockiert über den Vorfall. Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter unverletzt geblieben sind. Sie haben überlegt und besonnen gehandelt und so Schlimmeres verhütet. Dafür zolle ich ihnen allergrößten Respekt."

Vorstandsvorsitzender Dietrich Klein informierte die Verwaltungsratsmitglieder während der Sitzung detailliert über die Krisensituation am Montag.

Mit einem Messer bewaffnet, wollte ein 28-Jähriger am Montag gegen 16 Uhr die Stadtsparkasse in Schwedt überfallen. Er attackierte eine Sparkassenmitarbeiterin mit der Stichwaffe und forderte eine große Summe Bargeld. Einem leitenden Angestellten der Sparkasse gelang es nach langer Verhandlung mit dem Bankräuber und mit Unterstützung aller Mitarbeiter, den 28-jährigen Mann irakischer Nationalität zu überwältigen.

Stadtsparkassenvorstand Jürgen Dybowski informierte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Technik in der Sparkasse so gestaltet sei, dass Mitarbeiter in solch ernsten Situationen wie am Montag keinen Zugriff auf Bargeld haben, wie sich das manche Täter offenbar vorstellen. Zugriff auf Bargeld sei nur kundenbezogen möglich. Am Montag nach der Tat, so Dybowski, haben sich Notfallseelsorger und Rettungskräfte um die Mitarbeiter gekümmert. Ab Dienstagmorgen sei die psychologische Nachbetreuung organisiert worden.

Die betroffenen Mitarbeiter hatten sich am Vormittag mit dem Vorstand getroffen. Dybowski: "Wir schätzen ein, dass es den Mitarbeitern den Umständen entsprechend gut geht. Alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle am Bertolt-Brecht-Platz sind bis Ende der Woche vom Dienst freigestellt worden. Nächste Woche wird die Entscheidung fallen, ob die einzelnen Mitarbeiter wieder arbeitsfähig sind. Sie können sich entscheiden, ob sie freiwillig eine weitergehende psychologische Nachbetreuung in Anspruch nehmen wollen."

Der Selbstbedienungsbereich der Filiale am Brecht-Platz ist für die Kunden geöffnet. Da auf einen Schlag allerdings sieben Mitarbeiter ausfallen, die laut Dybowski direkt betroffen waren, bleibt der Beratungsbereich vorerst geschlossen. Geprüft werde, wann der gewohnte Service in der Filiale wieder aufgenommen werden kann. Jürgen Dybowski sagt: "Wir haben alle Kunden mit Beratungsterminen umgehend informiert. Alle anderen werden gebeten, den Service in der Hauptgeschäftsstelle in Anspruch zu nehmen."

Die Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin übernommen. Gegen den Bankräuber wurde am Dienstag Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung erlassen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.