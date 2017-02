Polizeibericht Eberswalde vom 28.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde/Lindenberg. Am Montag kurz nach 19 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B 2/Bucher Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin war auf der B 2 von Lindenberg in Richtung Berlin Buch unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem Toyota. Die Fahrerin diesesAutos kam vom Autobahndreieck Barnim in Richtung Berlin. Beim Zusammenprall wurden alle Insassen der zwei Fahrzeuge verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Bergung war der Unfallort für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Tresor aus Postgestohlen

Chorin/Golzow. Die Postfiliale in Golzow, Lichterfelder Straße, war am Montagmorgen Ziel von Dieben. Gewaltsam drangen die Täter in das Gebäude ein, durchsuchten die Räume und stahlen einen Tresor. Dieser wurde dann im Tagesverlauf am Straßenrand der L 31 geöffnet gefunden. Über den Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Nach der Spurensicherung ermittelt die Kriminalpolizei.

Einbruch inEinfamilienhaus

Ahrensfelde. Bewohner der Neu-Lindenberger Krimhildstraße meldeten am Montag einen Einbruch. Unbekannte waren in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hatten es durchwühlt, wie die Polizei mitteilte. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt, eine Auflistung der gestohlener Gegenstände gefertigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe suchen Baustelle heim

Ahrensfelde. Von einer Baustelle in Ahrensfelde an der Landsberger Chaussee sind am Wochenende mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel gestohlen worden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.