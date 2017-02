Polizeibericht Oranienburg vom 28.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Lindenring verletzt worden. Als er am Dienstag vom „Blauen Wunder“ auf den Lindenring einbiegen wollte, stieß er mit einem Pkw zusammen, weil die Bremsen an seinem Rad versagten. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Schaden von rund 2 000 Euro.