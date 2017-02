Polizeibericht Strausberg vom 28.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Montag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Zille-Straße angezeigt. Dort waren Unbekannte gewaltsam in die Räume eingedrungen und hatten alles durchsucht. Angaben über gestohlene Gegenstände und den angerichteten Schaden lagen noch nicht vor.

Tür wurdebeschädigt

Strausberg. Unbekannte haben am Wochenende die Eingangstür einer Sporteinrichtung in der Straße Am Annatal stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Eiche. Diebe haben sich am Wochenende Zugang zu einer Baustelle in der Landsberger Chaussee verschafft. Dort stahlen sie mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von ungefähr 3300 Euro.