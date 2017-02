Polizeibericht Bernau vom 28.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg. Am Montag kurz nach 19 Uhr prallten im Kreuzungsbereich B2/Bucher Weg ein Skoda und ein Toyota zusammen. Dabei wurden die Insassen beider Fahrzeuge verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Einbruch inEinfamilienhaus

Lindenberg. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in der Krimhildstraße eingedrungen. Der Einbruch wurde am Montag bemerkt.

Diebe suchenBaustelle heim

Eiche. Von einer Baustelle an der Landsberger Chaussee stahlen Diebe am Wochenende mehrerer Kabeltrommeln mit Kupferkabel im Wert von 3300 Euro.

Berlin. In den Nächten bis Freitag, von 22 bis 1.30 Uhr, fahren statt der S 7 und derS 75 Busse zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz.

Verkehrstipp