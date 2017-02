Polizeibericht Freienwalde vom 28.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Ein Vereinsgebäude in der Freienwalder Straße ist das Ziel von Einbrechern geworden. Im Zeitraum vom 18. bis zum 27. Februar verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu dem Nebengelass. Die Eindringlinge durchsuchten die Schränke und stahlen diverses Werkzeug und Getränke. Die Schadenshöhe liegt bei 1200 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Diebe hinterlassen Tresor an Straße

Chorin. Auf einen Tresor hatten es Unbekannte am Montag in einer Postfiliale abgesehen. Die Eindringlinge hatten sich zuvor gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und das Inventar durchsucht. Der Safe wurde dann von den Beamten an der L31 aufgefunden. Über gestohlene Gegenstände oder dem Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.