Polizeibericht Neuruppin vom 28.02.2017

Rägelin (RA) Zwischen Rägelin und Rossow ist einer 62-Jährigen ein Wildschwein vor ihren Citroën gelaufen. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 20.15 Uhr. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3 500 Euro. Der Citroën war nicht mehr fahrbereit. Das Tier verendete an seinen Verletzungen.

Beim Unfall schwer verletzt

Manker (RA) Bei einem Unfall zwischen Manker und Garz ist am Montagmorgen 45-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Hyundai einem Tier ausweichen, das vor ihm über die Straße rannte. Das Auto kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Baum. Der kaputte Hyundai musste zum Eigentumsschutz sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 14 000 Euro.