Barnim-Derby bleibt ohne Gewinner

"Wir werden von Beginn an Druck machen", gab Eintracht-Trainer Jürgen Beyer die Marschrichtung vor. Jedoch hatte er mit Pascal Sorgatz und Jan Großer zwei Ausfälle zu vermelden. Gerademal ein Vorbereitungsspiel hatten die Finower absolviert, einige Neuzugänge aus Kamerun waren dazugestoßen und so war es für Coach Oliver Touhsaint ungewiss, wie seine Mannschaft wohl auftreten wird.

Druckvoll starteten die Gastgeber. Breit standen die Eintracht-Spieler in Höhe der Mittellinie und fingen fast jeden Offensivversuch der Gäste frühzeitig ab. Aber von schnellem Umschaltspiel war bei den Hausherren danach nichts zu sehen. Mit zunehmender Spieldauer wurden dann auch die Gäste mutiger. "Geduldig sein, weiter so", ermunterte Eintracht-Kapitän Daniel Langrock immer wieder seine Mannschaftskollegen. Und so verging die Zeit bis zum Halbzeitpfiff.

Mit mehr Tempo drängten nun die Gastgeber auf das Finower Tor. Einen Freistoß aus etwa 20 Metern von Stahl-Kapitän Steven Menzel konnte Eintracht-Keeper Daniel Gatzmann nicht festhalten. Der Kameruner Patrice Ebangue Barros Noel setzte nach und staubte zum 1:0 für Finow ab (62.). Die Gastgeber intensivierten nur ihre Angriffsbemühungen. Paul Roller versuchte mehrmals vergeblich das Tor zu treffen, bis er in der 83. Minute mit lautem Schrei im Finower Strafraum zu Fall kam. Nach kurzem Zögern zeigte Schiedsrichter Chris Wein, von heftigen Protesten der Gäste begleitet, auf den Elfmeterpunkt. Dennis Plaumann lief an, schoss ins rechte untere Eck, Wiebach tauchte ab und hielt. Jubel bei Finow. Doch Wein ließ den Freistoß wieder unter heftigem Protesten der Gäste wiederholen. Ein Finower war zu zeitig in den Strafraum gestürmt. Plaumann lief wieder an und traf zum 1:1-Endstand(84.).

In einem waren sich beide Trainer nach Spielschluss einig, nicht einen Punkt hatten sie gewonnen, sondern zwei verschenkt.