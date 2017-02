Stürmischer Frühlingsbeginn mit Schauern und Gewittern

artikel-ansicht/dg/0/

Offenbach (dpa) Vom meteorologischen Frühlingsbeginn ist am 1. März nichts zu spüren: Es wird an diesem Mittwoch grau, regnerisch und stürmisch. Die Temperaturen klettern nur mit viel Glück in den zweistelligen Bereich.

Es seien auch kurze Gewitter möglich, zudem soll es oberhalb von 500 Metern schneien, berichtete der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Besserung ist zumindest im Süden für Freitag in Sicht.

Doch am Mittwoch gibt es vor allem dort und auch in der Mitte Deutschlands noch kräftige Schauer und kurze Gewitter. Am Nachmittag wird es vorübergehend trocken, bevor der Himmel sich erneut zuzieht und es wieder regnet. Der Wind weht heftig bei Temperaturen zwischen sechs und elf Grad.

Am Donnerstag geht es zunächst ähnlich weiter. Es gibt Schauer, im Bergland kann es wieder schneien. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf, allerdings nimmt der Wind immer mehr zu. Vor allem in der Mitte der Republik und in Teilen Norddeutschlands gibt es wieder Sturmböen. Die Temperaturen liegen im Norden und Osten zwischen fünf und zehn Grad, ansonsten zwischen sieben und zwölf Grad.

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter allmählich. Einen Hauch von Frühling können am letzten Werktag der Woche die Menschen im Süden genießen. Dort lässt sich die Sonne blicken, am Alpenrand sind bei Föhn Temperaturen bis zu 18 Grad möglich. Der Wind weht nur noch mäßig. Im Norden muss sich dagegen noch weiter geduldet werden. Dort liegen die Werte nur bei acht Grad, der Himmel ist wolkenbedeckt.