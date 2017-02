Kreis schafft Platz für Abiturienten

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem der Bildungsausschuss die Umzugspläne von einem Oberstufenzentrum (OSZ) im vergangen Jahr ablehnte, hat die Kreisverwaltung nun einen neuen Anlauf gestartet. Der Plan sieht vor, dass die Schüler der Sozialen Berufe, die ihre Ausbildung bereits in Bernau begonnen haben, diese auch dort beenden. Ab dem Schuljahr 2017/18 wird die Abteilung 3 des OSZI mit jedem neuen Jahrgang sukzessiv ans OSZII nach Eberswalde verlegt. 2019/20 wäre der Bereich dann komplett am neuen Standort in der Kreisstadt.

Mit der Änderung der Pläne reagiert das Landratsamt auf die Kritik im November. Mehrere Lehrkräfte des OSZI hatten sich im Bildungsausschuss gegen das Vorhaben ausgesprochen. Niemand im Gremium votierte mit "Ja". Denn ursprünglich sollte die komplette Abteilung bereits kommenden Herbst von Bernau nach Eberswalde umziehen. Rund 300 Schüler wären davon betroffen gewesen. Diese würden zum überwiegenden Teil auch im Niederbarnim wohnen, hieß es damals. Die Anfahrtswege würden sich auf bis zu drei Stunden täglich erhöhen. Unter den Auszubildenden befänden sich viele junge Mütter, für die sich dann Probleme mit den Kita-Betreuungszeiten ergäben.

Lehrer am OSZI hatten im November auch die Qualität der Ausbildung thematisiert. Schließlich gebe es für angehende Erzieher langjährige Kooperationen mit Kitas und Jugendeinrichtungen im Niederbarnim. Darüber hinaus hätten sich auch die Elftklässler, die in der Abteilung ihr Fachabitur machen, ganz bewusst für Bernau entschieden, wurde argumentiert.

Ob sich auch im Kreistag eine Mehrheit für die gemächlicheren Umzugspläne findet, zeigt sich in zwei Wochen. Dann könnte die Änderung der Strukturen an den Oberstufenzentren der beiden Standorte besiegelt werden. Die Sitzung findet am 15. März um 17Uhr im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus statt.

Den Kreisausschuss, der am Montagabend tagte, haben die Änderungsabsichten bereits ohne Gegenstimme passiert. Landrat Bodo Ihrke hatte in der Runde noch einmal für den Beschluss geworben. Hintergrund der Maßnahme sei der enorme Ansturm aufs Abitur nach 13Jahren, das seit dem Schuljahr 2015/16 mit dem Beruflichen Gymnasium am OSZI in Bernau angeboten wird.

Mit Blick auf die Zahlen kann sich der Standort vor Abiturienten kaum retten. Waren es zur Premiere 2015 noch 64 Elftklässler, wurden zum Start des aktuellen Schuljahrs im vergangenen Spätsommer 104 Schüler aufgenommen. Weniger Interessenten für diesen Bildungsgang werden es laut Prognose in den nächsten Jahren nicht. Dementsprechend fehlt es am Bernauer OSZ an Räumen. Genau die sollen nun mit dem Umzug der Sozialen Berufe geschaffen werden.

Für Eberswalde kommt der Abi-Boom beim Barnimer Partner wie gerufen. Denn am OSZII fehlen die Schüler. Dessen Leiter André Haase hatte deshalb bereits in der Vergangenheit betont, dass er in der geplanten Strukturänderung eine Stärkung seines Standorts sehe. Im berufsbildenden Bereich kämpft Eberswalde seit Langem mit sinkenden Schülerzahlen. Fast 2400 waren es noch vor zehn Jahren. Nur noch knapp 1000 wurden im Schuljahr 2015/16 unterrichtet. Ursachen für den deutlichen Rückgang sieht der Landkreis unter anderem im verminderten Interesse an gewerblich technischen Berufen beziehungsweise im Mangel an geeigneten Bewerbern für diese Ausbildungen.

Ob das aktuelle Interesse an Sozialen Berufen mit dem Umzug ins berlinfernere Eberswalde bestehen bleibt, muss sich zeigen. Dann werden künftig auch Erzieher, Heilerzieher und Sozialassistenten in der Kreisstadt unterrichtet. In Bernau sind es in diesem Bereich zurzeit 395 Schüler in 18 Klassen.