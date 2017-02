Flüchtlinge fühlen sich isoliert

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zum zweiten Mal binnen 14 Tagen wurde am Dienstagnachmittag vor dem Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde gegen den Standort der Flüchtlingsunterkunft in Ützdorf protestiert. Der kurze zeitliche Abstand sei eher Zufall, wie Thomas Janoschka von der "Initiative Barnim für alle" am Rande der Kundgebung informierte. Der Termin am Dienstag sei lange geplant gewesen, die Aktion vor zwei Wochen spontan organisiert worden, nachdem einer der Bewohner unangekündigt abgeholt und nach Belgien verbracht wurde.

Mehr als 40 Menschen nahmen diesmal am Protest teil. Vor allem Flüchtlinge, die in Ützdorf leben, kritisierten die dortige Situation und forderten die Schließung des Standorts. "Wir können dort nichts anderes tun als essen und schlafen", sagten sie. Stattdessen wollen sie zur Schule gehen und die deutsche Sprache lernen. Im abgelegenen Ort zwischen Lanke und Wandlitz aber fühlten sie sich isoliert.

Im ehemaligen Schwesternwohnheim in Ützdorf, das im Dezember bezogen wurde, sind zurzeit 17 Personen aus Kenia, Pakistan, Tschad, Somalia, Syrien, Vietnam und Kamerun untergebracht. Wie der Landkreis mitteilt, befinden sich alle Bewohner im Asylverfahren und waren zuvor in der Erstaufnahme-Einrichtung in der Eberswalder Eisenbahnstraße untergebracht. Dort wäre die Unterbringung aus Sicht der Flüchtlinge und der Initiative "Barnim für alle" auch nach wie vor sinnvoll. Denn in Ützdorf gebe es weder Einkaufsmöglichkeiten noch Ärzte. Außerdem fehle es an Busverbindungen, um Termine beim Jobcenter oder der Ausländerbehörde pünktlich wahrnehmen zu können. Die Bewohner würden deshalb schon tags zuvor in die Stadt fahren. Zudem gebe es im Haus keinen Handy-Empfang.

Schon in der Einwohnerfragestunde im Kreisausschuss am Montag hatte Landrat Bodo Ihrke versucht, die Standortwahl zu rechtfertigen. "Ützdorf ist eine vernünftige Unterkunft. Ich teile ihre Einschätzung der Lage nicht", entgegnete Ihrke einem Bürger, der auf benannte Defizite hingewiesen hatte. Der Landrat verwies unter anderem auf den Bustransport, den der Betreiber vor Ort anbiete.

Wie der Landkreis am Dienstag weiter mitteilte, habe der Träger außerdem mit der Anschaffung von Fahrrädern auf die schlechten Busverbindungen reagiert. Sie dürften bei besserem Wetter auch intensiver genutzt werden, heißt es. Was die Kommunikationsmöglichkeiten im Haus angeht, seien WLAN- und Festnetzanschluss im Übergangswohnheim vorhanden.