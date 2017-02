Polizeipräsident: Verdächtiger womöglich unter Drogeneinfluss

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der 24-jährige, der seine Großmutter und zwei Polizisten getötet haben soll, stand womöglich unter Drogen. Darauf hätten die Beamten zumindest einen Hinweis erhalten, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag vor Journalisten in Potsdam. Der Mann sei der Polizei bereits einschlägig bekannt gewesen und sei auch schon wegen Drogen in Erscheinung getreten.