Düsseldorf (dpa) Die Polizei Nordrhein-Westfalens trauert um die beiden von einem jungen Mann getöteten Kollegen in Brandenburg. NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) ordnete Trauerflor an, der bis zum Tag der Beisetzung der beiden Polizisten an den Funkstreifenwagen sichtbar sein werde. "Wir sind in Nordrhein-Westfalen mit unseren Gedanken bei unseren brandenburgischen Freunden. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und Kollegen der Opfer dieser schrecklichen Gewalttat", wurde Jäger in einer Mitteilung vom Dienstagabend zitiert.