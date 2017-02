Keine Brummis mehr auf Penny-Parkplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Die Klagen der Anwohner über die Lärmbelästigung durch parkende Lastkraftwagen auf dem Parkplatz des Discounters Penny an der Pappelallee hatten Erfolg. Vor kurzem wurden an der Einfahrt des Parkgeländes rechts und links in etwa drei Meter Höhe zwei Schranken aufgestellt und in Betrieb genommen. Sie sollen eine Durchfahrt der hohen Lieferfahrzeuge verhindern.