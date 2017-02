Tödliche Flucht

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose/Beeskow (MOZ) Drei Menschen soll ein 24-jähriger Mann am Dienstag im Landkreis Oder-Spree getötet haben. Erstes Opfer ist seine 79-jährige Großmutter aus Müllrose. Auf der Flucht vor der Polizei überfuhr der Tatverdächtige zwischen Oegeln und Beeskow zwei Polizisten. Die Beamten starben noch an der Unfallstelle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555844/

Vor dem kleinen gelben Haus in Müllrose flattert das rot-weiße Band der Polizei im Wind. Der Zugang ist abgesperrt. Kriminaltechniker in weißen Anzügen sind im Haus bei der Arbeit. Am Vormittag hat es dort unweit des Sportplatzes einen lauten Streit zwischen der 79-jährigen Marianne G. und ihrem Enkelsohn Jan G. gegeben. Die Rentnerin hat an dem Tag Geburtstag - sie wird den Tag nicht überleben. Der Enkel soll der Frau die Kehle mit einem Messer durchgeschnitten haben. Nachbarn alarmieren den Rettungsdienst.

Die Hintergründe für das Verbrechen sind bis zum Abend nicht vollständig geklärt. Es gibt Vermutungen, dass der Tatverdächtige unter Drogen stand. Nicht das erste Mal, wie sich herausstellen wird. Während die Kriminaltechniker in weißen Anzügen den Tatort untersuchen, ist es in der Nachbarschaft fast schon gespenstisch still. Viele Bewohner sind arbeiten. "Was ist hier passiert?", fragt ein Mann: "Nein, wir haben nichts mitbekommen." Als er den Namen des Opfers und die Hausnummer hört, meint er nur. "Die Frau hat mal beim Forst gearbeitet." Auch eine ältere Frau ist schockiert, als sie erfährt, dass Marianne G. umgebracht wurde. "Die ist hier fast täglich mit dem Auto vorbeigefahren", erzählt sie. "Aber ansonsten haben wir nicht viel gesprochen." Das Opfer wohnte ihr zufolge schon mindestens seit den 1970er-Jahren in der Straße - in den vergangenen Jahren wohl allein. Das Haus der Tochter gleich nebenan sei erst später gebaut worden. "Mit dem großen Enkelsohn gab es immer mal Ärger", erzählt sie weiter. Vermutlich auch wegen Drogen. Bei der Polizei gibt es zahlreiche Eintragungen über Jan G.: Rauschgiftdelikte, Beschaffungskriminalität und Bedrohung.

Die Nachricht über die Tötung der Müllroser Rentnerin hatte noch nicht den Ort verlassen, da forderte der Verlauf der Tragödie in dem Beeskower Ortsteil Oegeln zwei weitere Todesopfer. Verfolgt von der Polizei raste der Täter mit seinem dunklen Honda in zwei Polizeibeamte, die den Wagen an einem Kontrollposten stoppen wollten.

Anschließend versuchte der Tatverdächtige mit einem anderen Wagen, den er in Oegeln einem Bauunternehmer abgezwungen hatte, zu entkommen. Die Fahrt endete nach 500 Metern auf einem Feld, wo sich das Auto überschlug. Der Beschuldigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in der Region eingeliefert. Die Polizei sperrt die gesamte Straße für Stunden ab. Rettungswagen sind vor Ort. Zunächst will die Polizei den Tod der Kollegen nicht bestätigen. Erst sollen die Angehörigen über die schreckliche Tragödie informiert werden.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist nach Aussagen von Regierungssprecher Florian Engels noch am Nachmittag nach Fürstenwalde gefahren und hat dort über eine Stunde mit den Kollegen der Polizeiinspektion gesprochen. Woidkes Anteilnahme gelte neben den Familien der gestorbenen Polizisten auch den Angehörigen der Großmutter, betonte Engels am Dienstag.

In Beeskow machte die Nachricht über die schrecklichen Ereignisse im Ortsteil schnell die Runde. Dass etwas Größeres passiert sein musste, war an den unentwegten Martinshorn-Geräuschen und einem stundenlang über der Stadt kreisenden Hubschrauber zu erahnen. In der abendlichen Sitzung der Stadtverordneten riefen der Vorsitzende Sven Wiebicke und Bürgermeister Frank Steffen (beide SPD) zu einer Schweigeminute auf.