Oegelner versucht, Mann zu stoppen

artikel-ansicht/dg/0/

Oegeln/Müllrose (MOZ) Am Oegelner Tatort, wo am Dienstag ein Flüchtender mit einem Honda zwei Polizisten überfahren hatte, wurde bis in die späten Abendstunden ermittelt. Großes Glück hatte ein Bauunternehmer, der aus seinem vom Täter gekaperten Auto gerade noch entkommen konnte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555845/

Tatwagen: Mit diesem Honda hat der Tatverdächtige in Oegeln zwei Polizisten totgefahren. Er flüchtete anschließend zu Fuß in den Oegelner Siedlerweg weiter, wo er den Kia eines Bauunternehmers kaperte

Tatwagen: Mit diesem Honda hat der Tatverdächtige in Oegeln zwei Polizisten totgefahren. Er flüchtete anschließend zu Fuß in den Oegelner Siedlerweg weiter, wo er den Kia eines Bauunternehmers kaperte © MOZ/Jörn Tornow

Frank Hoth ist dankbar, am Dienstag nicht selbst Opfer eines 24-jährigen Mannes geworden zu sein, der verdächtigt wird, am Vormittag seine 79-jährige Großmutter in Müllrose getötet und im Verlauf seiner Autoflucht in Oegeln zwei Polizeibeamte überfahren zu haben. Im Siedlerweg in Oegeln hatte Hoth den zu Fuß vor der Polizei Flüchtenden bemerkt. Mit seinem quergestellten Kia will der Bauunternehmer ihm den Weg abschneiden und so die Festnahme erleichtern. Plötzlich sei der Tatverdächtige zu ihm ins Auto gestiegen, erzählt Frank Hoth. Er habe ihn aufgefordert, sofort loszufahren. Geistesgegenwärtig wirft sich Hoth aus dem Wagen, worauf der Täter den Fahrersitz übernimmt. Nach 500 Metern endet die Fahrt mit dem gekaperten Auto neben dem Weg in Richtung Merz auf dem Acker, wo der Wagen kopfüber zum Liegen kommt. Der mutmaßliche Täter wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

An der Unfallstelle, wo die beiden Polizisten jäh aus dem Leben gerissen worden waren, legt ein liegen gebliebener Schuh Zeugnis ab von der Tragödie, die sich kurz zuvor am Oegelner Ortseingang ereignet hatte. Nach und nach treffen weitere Einsatzkräfte, Kripobeamte und Polizeiseelsorger ein. Die Polizeibeamten blicken ernst, der Tatort wird weiträumig abgesperrt, niemand darf in Richtung der weißen Laken fotografieren, unter denen sich die sterblichen Überreste der Beamten befinden.

Fotostrecke Rentnerin getötet: Mutmaßlicher Täter überfährt zwei Polizisten Nachdem ein 24-Jähriger am Dienstag vermutlich eine Seniorin in ihrer Wohnung in Müllrose getötet hat, überfuhr er bei der Flucht zwei Polizisten. Die Beamten sind noch an dem Tatort ihren schweren Verletzungen erlegen. © MOZ / 1 / 24

In Beeskow, wo der Tatverdächtige, nach Augenzeugenberichten in Begleitung zweier Männer, mit dem Honda teilweise entgegen der Fahrtrichtung durch die Einbahnstraßen gerast war, war stundenlang das Geräusch von Martinshörnern und eines Hubschraubers zu hören.

Tief betroffen von den Ereignissen zeigte sich am Abend Beeskows Bürgermeister Frank Steffen. "Ich habe am Nachmittag im Rathaus davon erfahren, der schreckliche Tod von zwei Polizisten und die Erschütterung, dass so etwas bei uns passieren kann, haben schnell die Runde gemacht." Am Ort des Geschehens war auch die Beeskower Feuerwehr. "So etwas mitzuerleben ist auch für die Kameraden schwer zu verkraften." Am Abend erhoben sich die Stadtverordneten, die zur ihrer planmäßigen Sitzung zusammengekommen waren, nach einer kurzen Schilderung des "Horrors" durch Vorsteher Sven Wiebicke für eine Minute von den Plätzen, um der drei Toten zu gedenken. Beeskower Revierpolizisten sind nicht betroffen, hieß es.

"Wir sind geschockt", reagierte Müllroses Bürgermeister Detlef Meine auf die Taten. Die ermordete 79-jährige Müllroserin wollte an diesem Tag ihren Geburtstag feiern, für den Nachmittag hatte sie einige Freundinnen in eine Gaststätte am Marktplatz eingeladen. Einwohner hatten die Frau noch am Vormittag in der Innenstadt gesehen. Bei der Geburtstagsfeier eines 90-Jährigen in dieser Gaststätte sprach sich am frühen Nachmittag herum, dass die 79-Jährige tot sei. "Es ist für uns alle entsetzlich, auch der Tod der beiden Polizisten", sagte Detlef Meine. Er will in den nächsten Tagen mit den Stadtvertretern über ein Gedenken beraten.