Frankfurt nach 1:0-Sieg gegen Bielefeld im Pokal-Halbfinale

Frankfurt/Main (dpa) Eintracht Frankfurt steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Fußball-Bundesligist gewann am Abend im Viertelfinale gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 1:0. Bei seinem zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison erzielte Danny Blum das entscheidende Tor für die Eintracht, die in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren hatte.