Zurück in die Vergangenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zentrale Szenen des Kinofilms "Das schweigende Klassenzimmer" werden in den kommenden Tagen in Eisenhüttenstadt gedreht. Mehr als 300 Komparsen aus der Stadt und der Umgebung sind dann im Einsatz. Aufgrund der Dreharbeiten kommt es zu zahlreichen Sperrungen und Parkverboten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555847/

Zur Probe: Die FDJ-Fahne wurde am Dienstag vor dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in der Erich-Weinert-Allee gehisst. Das Gebäude stellt die Schule in dem Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer" dar.

Zur Probe: Die FDJ-Fahne wurde am Dienstag vor dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in der Erich-Weinert-Allee gehisst. Das Gebäude stellt die Schule in dem Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer" dar. © MOZ/Gerrit Freitag

Am Dienstagnachmittag wehte sie in Eisenhüttenstadt wieder im Wind, die Fahne der Freien Deutschen Jugend - kurz FDJ. Vor dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in der Erich-Weinert-Allee wurde das blaue Stück Stoff gehisst. Daneben die schwarz-rot-goldene Fahne, die Mitte der 1950er-Jahre auch noch für die DDR galt. Die Flagge mit Hammer, Sichel und Ehrenkranz wurde erst 1959 offiziell anerkannt. Doch die Geschichte, um die es hier geht, spielt bereits 1956, und zwar in Storkow. Gedreht wird das historische Drama um eine Klasse, die aufgrund einer Schweigeminute für die Opfer des Ungarnaufstandes Ärger mit dem Staatsapparat der DDR bekommt, allerdings zu großen Teilen in Eisenhüttenstadt. Dort, wo die Flaggen wehen, wird es beispielsweise einen Fahnenappell geben, verrät Christian Friese, der Motiv-Aufnahmeleiter.

Das Dok-Zentrum selbst ist die Schule, das Klassenzimmer, in dem alle schweigen, liegt im Nebengebäude, dem ehemaligen Papierdepot, das davor Wochenkrippe war. "Da hat sich schon so viel getan", weiß eine Mitarbeiterin des Dokumentationszentrums, die schon mal kurz hinter die Kulissen schauen durfte. "Wow, hab' ich gedacht, wie eine Schule." Für die Presse ist an der Tür jedoch Schluss. Schließlich soll noch nicht alles der Öffentlichkeit preisgegeben werden.

Doch die Dreharbeiten werfen ihre Schatten voraus. Hinter dem Dok-Zentrum arbeitet derzeit ein Bagger - dort müssen Kabel ins Erdreich, dort wird unter anderem das Catering für das Filmteam aufgebaut. "Am Donnerstag kommen hier Zwölf-Tonner mit Licht- und Kamera-Equipment", erzählt Christian Friese, der derzeit mit vielen lokalen Firmen zusammenarbeitet, um alles drehfertig zu machen. Und schon jetzt stehen in der Stadt erste Halteverbotsschilder. Denn am Sonnabend fällt die erste Klappe in der Stahlstadt und dann müssen bestimmte Straßenzüge komplett leergeräumt sein. "Da fahren dann historische Autos, da laufen Komparsen. Und alles muss aussehen wie in den 50er-Jahren", sagt der Motiv-Aufnahmeleiter. Lastkraftwagen mit modernen Aufdrucken oder aber parkende PS-Giganten der Neuzeit stören da. Sollten Autos an den Drehtagen trotz der Hinweise dort stehen, werden sie weggeschafft. Auch vor dem Dok-Zentrum wurde Hand angelegt. Moderne Poller, Schilder und Mülleimer hat die Stadtwirtschaft kurzerhand vorübergehend entfernt.

Am 4. März von 10 bis 18 Uhr sowie am 14. März von 18 bis 6 Uhr wird die Saarlouiser Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Poststraße komplett gesperrt. Auch die Erich-Weinert-Allee sowie die Karl-Marx-Straße zwischen Straße der Republik und Friedrich-Engels-Straße sind dann tabu. Hinzu kommen fast den ganzen März hindurch immer wieder temporäre Sperrungen. So wird beispielsweise die Lindenallee in Höhe des Theaters an diesem Sonnabend von 17 bis 19 Uhr gesperrt. Und laut Christian Friese wird an diesem Tag auch auf dem Zentralen Platz gedreht. Das bedeutet, dort dürfen keine Autos stehen. Neben der Saarlouiser Straße und der Erich-Weinert-Allee soll auch das Eisenhüttenstädter Rathaus im Film zu sehen sein und auf dem Gelände neben dem Aktivist sind auch Szenen geplant.

"Wir haben Zettel mit Hinweisen verteilt", sagt Christian Friese und zeigt das Umfeld des Dok-Zentrums. "Wir wissen, dass wir in gewisser Weise Störfaktoren sind, aber wir hoffen auf das Verständnis der Anwohner." Das der Kita-Leiterin vom "Haus der fröhlichen Kinder" hat er. "Wir wurden rechtzeitig informiert", sagt Ines Mödebeck. Jetzt müssten die Eltern eben vorübergehend mal ein paar Schritte laufen und könnten nicht mit dem Auto vorfahren.