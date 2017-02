Klaviertrio im Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das städtische Museum war jahrelang Partner und Mitausrichter der Musikfesttage an der Oder, die am Freitag eröffnet werden. Die Einrichtung in der Löwenstraße will am Freitag mit einem eigenen Konzert an diese Tradition anknüpfen, ohne selbst Teilnehmer zu sein. Um 20 Uhr spielen Elena Welker (Klavier), Tabea Schrenk (Cello) und Benedikt Bindewald (Violine) von Felix Mendelssohn Batholdy das Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op.49. Einlass ist ab 19 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung in der Galerie anzuschauen.