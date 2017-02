Erfolgreicher Start in die Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Rauen/Fürstenwalde (MOZ) Die Kunstrad-Fahrerinnen der SG Rauen und des KRTC Fürstenwalde sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. In der 1.Runde des Landespokals Berlin/Brandenburg warteten sie mit vorderen Platzierungen und neuen Bestleistungen auf.

Den Auftakt von insgesamt drei Pokalrunden in dieser Saison bestritten in Michendorf Teilnehmer von zehn Vereinen aus Berlin und Brandenburg. 84Starts waren gemeldet. Die SG Rauen geht in diesem Jahr mit 15Wettkampf-Sportlerinnen in allen sechs Altersklassen an den Start.

Lisbeth Richter, die Jüngste von Rauen, startet in der Gruppe Einer Kunstradsport Schülerinnen D (bis 9 Jahre), in der sie acht Konkurrentinnen aus Vereine hatte. Sie zeigte in ihrem zweiten Wettkampf der Jury eine fast fehlerfreie Kür und wurde mit der persönlichen Bestleistung von 20,63 Punkten sehr gute Dritte.

Für den KRTC Fürstenwalde zeigte Angelina Kuschel ihre Übungen schnell und sicher, erhielt aber Punktabzüge, weil sie alle Programmelemente zu kurz ausfuhr. So landete die Siebenjährige mit 16,46 Punkten auf dem fünften Platz.

Bei den Schülerinnen U11 gab es acht Teilnehmerinnen. Die Rauener Leonie Schoppe, Sara Rochow und Helene Giebler stellten dabei Bestleistungen auf. Helene (38,06 Punkte), wurde Dritte, Sara (32,08) Sechste und Leonie (22,35) Siebte. Mit dem zweitschwersten Programm in dieser Altersklasse wartete Delia-Celine Kuschel vom KRTC auf. Sie fuhr eine sichere Kür und steigerte ihre Bestleistung um fünf Punkte auf 39,94 Zählern, womit sie Zweite war.

Die Altersgruppe Einer Kunstradsport Schülerinnen U13 ist mit 14 Teilnehmerinnen die stärkste Gruppe. Die SG Rauen war mit vier Sportlerinnen vertreten. Joline Bretsch verpasste als Zweite mit persönlicher Bestleistung von 52,53 Punkten den Sieg nur knapp. Tessa Schönherr überraschte die Jury mit einem konzentrierten und fehlerfreien Programm. Der Lohn: 43,10Punkte und Platz3. Anne Tiehl (39,53) wurde Fünfte. Matilda Richter fuhr in ihrem zweiten Wettkampf eine Bestleistung mit 22,12 Punkten (Platz 11).

Der Fürstenwalderin Alexa Sherstobotov gelang ihre Kür nicht ganz reibungslos. Sie musste zweimal das Rad verlassen und verlor damit wertvolle Punkte. Die schwierigen Kür-Elemente meisterte sie aber gut und erreichte, wie ihre Vereinskameradinnen, eine neue Bestleistung. Die 40,72 Punkte sicherten ihr den vierten Platz.

Ein enges Starterfeld gibt es in der Gruppe Einer Kunstradsport Schülerinnen U15. Die Mädchen liegen hier mit ihren eingereichten Programmen eng beieinander. Isabelle Keller von der SG Rauen fuhr persönliche Bestleistung und konnte sich eine gutes Punktepolster schaffen. Mit 63,50 gewann sie den Wettbewerb. Josephie Krause rief ihre Leistungen wieder besser ab, überholte mit der Bestleistung von 46,86 Punkten eine Konkurrentin und wurde Vierte. Gleich dahinter auf Platz 5 kam ihre Vereinskameradin Anne Meißner (45,91). Siebte wurde Nora Sommer (40,74).

Auch bei den Juniorinnen ist die Konkurrenz groß, wobei 13Sportlerinnen aus sechs Vereinen am Start waren. Julia Bunke von der SG Rauen belegte hier Platz4. Hanna Gühmann vom KRTC Fürstenwalde ließ sich nicht von der starken Konkurrenz entmutigen und fuhr ihre Kür konzentriert und sauber - persönliche Bestleistung und den Platz10 in der Rangliste.

Im Zweier Kunstradsport der Schülerinnen gingen vier Paare an den Start. Anne Meißner und Isabelle Keller zeigten eine gute Kür, blieben knapp unter ihrer Bestmarke und siegten mit fünf Zählern Vorsprung (42,10).

Das Fürstenwalder Duo Delia-Celine Kuschel und Alexa Sherstobotov ist das jüngste und unerfahrenste unter den vier Duos. Ihre Kür ist noch nicht sehr kompliziert und die aufgestellten Punkte reichten folgerichtig nur für den vierten Platz. Mit 19,86 Zählern gelang den Mädchen aber eine persönliche Bestleistung. Das macht Hoffnung auf mehr. Das zweite KRTC-Paar startete im Juniorenbereich. Hanna Gühmann und Charlotte Messing konnten ihre bisherige Bestleistung fast verdoppeln und wurden Dritte (32,88).

Erstmals wieder mit an den Start geht aus Rauen eine Vierer Einradmannschaft - Anish Tettenborn, Isabelle Keller, Tessa Schönherr und Anne Thiel. Die Vier haben in den letzten Wochen fleißig trainiert und ihr Programm um 20 Punkte erhöht. Sie konnten die guten Tipps und Ratschläge ihrer Trainerin Julia Bunke, die selbst jahrelang erfolgreich Einrad gefahren ist, umsetzen. Sie fuhren ihre Übungen sehr synchron und konzentriert, steigerten ihre Bestmarke um 17Zähler. Ausgefahrene 49,22Punkte bedeuteten Platz 2 für die Rauener Mädchen.

Jetzt heißt es für die Juniorinnen, sie gut auf die Landesmeisterschaften vorzubereiten. Da können zugleich die Qualifikationspunkte für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaften erreicht werden. Für die Schülerinnen im Kunstradsport gehen die Wettkämpfe erst im Mai weiter. Eine kleine Delegation aus Rauen wird Ende April nach Worms zu einem internationalen Wettkampf fahren.