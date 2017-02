Hängepartie Feuerwehr-Anbau

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555850/

"Sorgenkind Hallenanbau" - mit dieser Zwischenüberschrift beginnt Schöneiches Wehrführer Sven Majewski den Jahresbericht seiner Feuerwehr für 2016. Fast fünf Jahre hätten die Verhandlungen mit dem Landkreis über den Anbau der Feuerwehrhalle gedauert, in der zwei Fahrzeuge und zwei Motorräder des kreislichen Katastrophenschutzes sowie drei Anhänger der Wehr Platz finden sollen. 2016 habe man dann endlich die Verträge schließen und den Bauantrag stellen können, zieht Majewski Bilanz. Die Baugenehmigung habe im Juli vorgelegen.

Doch passiert ist seitdem wenig, die Hängepartie geht weiter. Noch immer steht der Zuwendungsbescheid der ILB aus, bei der die Gemeinde im März 2016 einen Antrag auf Förderung aus dem Programm "Feuerwehrinfrastruktur" in Höhe von 273 180 Euro gestellt hatte. Insgesamt sind 524 000 Euro für den Anbau veranschlagt. Das Problem: Solange es keine Zusage gebe, dürfe mit dem Bau nicht begonnen werden, erklärt Majewski.

Bei der ILB wollte man auf Anfrage keine Stellungnahme über den Ausgang des Verfahrens abgeben. Um den Bau nicht länger hinauszuschieben, setzt die Gemeinde zunächst auf eine andere Karte. "Wir haben einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt, damit wir trotzdem mit dem Bau beginnen können", sagt Bürgermeister Ralf Steinbrück. Dem Antrag werde "wahrscheinlich stattgegeben". Allerdings warte die Gemeinde, die sich an der Finanzierung beteiligt, noch auf die Genehmigung ihres Haushalts durch die Kommunalaufsicht. "Ich denke, dass wir hier Ende März Klarheit haben. Dann können wir die Ausschreibungen anschieben, so dass im Frühsommer mit dem Bau begonnen werden kann." Auswirkungen auf die Förderfähigkeit des Projekts hat die vorgezogene Maßnahme nach Steinbrücks Kenntnisstand nicht.

Der aufgeschobene Hallenanbau ist aber nicht das einzige Sorgenkind der Schöneicher Wehr. Zwar habe es zum Jahresende 54 Feuerwehrleute - davon sechs Frauen - gegeben, was dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre entspreche, sagt Sven Majewski. "Aber wenn man mal tiefgründiger schaut, ist die Zahl erschreckend gering und verrät nicht mal ansatzweise, welche Probleme es gibt", berichtet er. Außer Acht lasse dieser Durchschnittswert nämlich, dass sich der Bevölkerungszuwachs in Schöneiche bei der Feuerwehr nicht bemerkbar mache. Hinzu komme, dass von den 54 Einsatzkräften wegen Arbeit, Ausbildung oder anderer privater Verpflichtungen lediglich 20 ständig zur Verfügung stünden. Einen Vorwurf wolle er deswegen aber niemandem machen. Schließlich sei der Dienst in der Feuerwehr freiwillig und "ein Hobby für Verrückte".

Kritik äußert Majewski hingegen an den Rahmenbedingungen in Schöneiche. "Was sich in den vergangenen 20 Jahren auch nicht verändert und viel dramatischer entwickelt hat, ist die Tatsache, dass es nicht ausreichend passende Arbeitsplätze in der Gemeinde für die Kameraden gibt." Lediglich sieben hätten Arbeit in Schöneiche. Ein weiteres Problem sei, dass es für den Feuerwehr-Nachwuchs zunehmend schwerer werde, kleine und bezahlbare Wohnungen zu finden. Die Jugend werde aber wegen des steigenden Durchschnittsalters gebraucht. Sollten für all diese Probleme keine Lösungen gefunden werden, sei die Einsatzbereitschaft "akut gefährdet", so Majewski.