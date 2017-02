Zeitfragen: Kirche lädt zur Diskussion ein

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Hier stehe ich" - mit diesen Worten brachte Martin Luther auf dem Reichstag in Worms seinen Widerstand gegen den mächtigen Kaiser Karl V. zum Ausdruck. Hier stehe ich - unter diesem Motto laden Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree ab März zu Gesprächen über den christlichen Glauben heute ein. Dabei sollen keine zeitlosen Dogmen verkündet werden, sondern die Teilnehmer sollen ihre persönlichen Haltungen zu aktuellen Lebensfragen im Gespräch mit Texten der Bibel und der Reformation bedenken und vertiefen.

In Beeskow finden die Gespräche mittwochs um 19 Uhr in der Alten Schule, Kirchplatz 4, mit folgenden Themen statt:

¦ 1. März: Vertrauen wagen

¦ 8. März: Immer wieder neu anfangen

¦ 15. März: Beziehungen gestalten

¦ 22. März: Großzügig teilen

¦ 29. März: Andere achten

¦ 5. April: Mit Gott verbunden sein

Es geht darum zu fragen, ob Schwierigkeiten im Leben ein Argument für Misstrauen und Verzweiflung sind, es geht um Möglichkeiten der Vergebung und des Neuanfangs, um neue Beziehungsformen und Luthers Betonung der Familie, auch die Anfragen an Luthers Judenfeindschaft werden nicht ausgespart.

Eingeladen sind alle, nicht nur Christen. "Es geht nicht darum, dass am Ende eine Einheitsmeinung steht. Vielmehr wollen die Gespräche in der teilweise aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung dazu beitragen, dass Menschen lebendig, kontrovers und respektvoll miteinander ins Gespräch kommen", so Pfarrer Tobias Kampf.

Weitere Termine in anderen Städten finden Sie auf der Internetseite www.2017-oderland-spree.de.