Kritische Fragen zum neuen Gewi-Geschäftssitz

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Millionen-Investition der städtischen Gebäudewirtschaft in ihren neuen Geschäftssitz in der Fritz-Heckert-Straße beschäftigt die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung. Günter Luhn (CDU) hat im Vorfeld mehrere Fragen an Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) gestellt, die als Gesellschafterin des Unternehmens Mitglied im Aufsichtsrat ist.

"Vor Jahren gab es die Entscheidung, die Räume für den Verwaltungssitz der Gewi zu mieten", schreibt Luhn in seiner Anfrage. "Damals war die Begründung, dass Investitionen besser in Wohnungen aufgehoben sein."

Tatsächlich hatte die Gewi bis Ende des Jahres zwei Etagen des Bürogebäudes in der Karl-Marx-Straße 35c gemietet. Laut Jahresabschluss des Unternehmens für 2015, der kürzlich erst veröffentlicht wurde, beläuft sich eine Jahresmiete dort auf 157400 Euro. In der Vergangenheit war allerdings immer wieder kritisch gefragt worden, warum der größte Vermieter der Stadt Mieter in einem Fremdobjekt ist.

Die Frage hat sich insofern erledigt, als der Gewi die Räume zum Ende des Jahres gekündigt wurden. Dort soll künftig das Job-Center des Landkreises, das sich momentan noch im Haus II der Stadtverwaltung am Trockendock in einem stark sanierungsbedürftigen Plattenbau der Stadt befindet, nach einer Sanierung einziehen. In dem Bürogebäude sind schon andere Außenstellen des Landkreises eingemietet, die zuvor in der Glashüttenstraße untergebracht waren.

Die Gewi hat, nachdem mehrere Objekte als neuer Geschäftssitz im Gespräch waren, die Zeit drängte sich schließlich für den Kauf und die Sanierung des Handwerkerhofes entschieden, der kurz nach dem Kauf als Einzeldenkmal bestimmt wurde.

Luhn fragt nun, anknüpfend an die oben genannte Entscheidung, ob durch diese Investition Mittel gebunden werden, die dann nicht für die Sanierung von Wohnungen zur Verfügung stehen. Außerdem will er wissen: "Wie werden die Kosten auf die Mieter der Gebäudewirtschaft umgelegt?" Die Investition hat der Aufsichtsrat abgesegnet, dem auch ein CDU-Stadtverordneter angehört.