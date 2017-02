Um vier Zentimeter am Finale vorbei

artikel-ansicht/dg/0/

Nach dem ersten ungültigen Versuch sprang Luisa Kosch 11,77Meter. Somit verblieb nur noch der dritte Versuch, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Ihr gelang ein guter Sprung. Leider verschenkte sie gute 30 Zentimeter beim Absprung. Es leuchteten so nur 11,65m an der Anzeigetafel auf. "Es fehlten ihr vier Zentimeter für die Finalteilnahme, was ein wenig ärgerlich war", sagt der Trainer.

Luisa Kosch war als Berlin-Brandenburger Meisterin mit einer Bestweite von 12,16m angereist. 12,15 und 12,14m musste man im Finale für Silber beziehungsweise Bronze springen. Nach der ersten Enttäuschung freuen sich Athletin und Trainer aber schon auf die Deutschen Jugendmeisterschaften Anfang August in Ulm, dann in ihrer Altersklasse U18.

Bereits am Freitag wird die Ex-Fürstenwalderin Claudine Vita bei den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad die deutschen Farben vertreten. Sie gehört dem 45-köpfigen Nationalteam an. Nach ihrer Grundausbildung bei der Bundeswehr Ende 2016 stand eventuell eine Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig in ihrem ersten Frauen-Jahr im Kugelstoßen an. Anfang Februar stieß Claudine Vita beim Kugelstoßmeeting in Saßnitz aber die Kugel auf 17,78m und erfüllte damit überraschend die EM-Norm.

Die jetzige Sportsoldatin wird auch ihre ersten Erfahrungen gleich bei den "Großen" Europas machen. Gespannt werden ihr Ex-Trainer Weihrich und Fürstenwaldes Leichtathletik-Interessierte die Wettbewerbe in Belgrad verfolgen. Im Fernsehen gezeigt wird das Kugelstoßen der Frauen am Freitag ab 10.50Uhr (Qualifikation, Eurosport 2) und das Finale (Beginn 17.35 Uhr), ab 18.15 Uhr (Eurosport 1).