Schokocreme aus Avocado

Die Avocados liegen im Gemüsefach bereit, im Tiefkühler wartet der Fisch auf seinen Auftritt und in Pappkartons lagern frische Eier. Zehn Stunden hat Jutta Hübner von heute an täglich Zeit, um sich den eiweiß- und fettreichen Lebensmitteln zu widmen. "Beim Intervall-Fasten esse ich 14 Stunden lang gar nichts", sagt die 69-Jährige. Die Fastenzeit begeht sie in jedem Jahr anders. Häufig streiche sie die Süßigkeiten, in diesem Jahr müsse das Frühstück dran glauben. "Mein Mann hat sich schon beschwert, wir frühstücken gerne. Er Quark mit Leinöl, Beeren und Nüssen, ich das gleiche mit griechischem Joghurt."

Schon seit vielen Jahren, seit sie 2002 die Diagnose Diabetes bekommen hat, ernährt sich Jutta Hübner ketogen. "Keine Kohlenhydrate, viel Protein und gesunde Fette", erklärt sie und greift zu einer Avocado. Im Handumdrehen püriert sie die Frucht mit Kakao, Stevia und Kokosmilch zu Schokoladencreme. "Meine Süßigkeiten mache ich mir selbst", sagt Hübner, die zu Familienfeiern ihren eigenen Kuchen mitbringt - mit Nuss- statt mit Weizenmehl gebacken. Dass ihr das Intervall-Fasten schwer fallen wird, glaubt die Rauenerein nicht. Anders sähe es aus, müsste sie auf feste Nahrung komplett verzichten.

Auch ohne Kalender würden die Einkaufskörbe ihrer Kunden Gabriele Reim verraten, dass Fastenzeit ist. Basische Brühen, auch Säfte würden in den Wochen vor Ostern verstärkt gekauft, sagt die Inhaberin des Naturkostladens in der Mühlenstraße.

Während die einen nein zu Fleisch oder Süßigkeiten sagen, entscheidet Detlef Rothaugs Willenstärke über ein goldgelbes, gekühltes, alkoholisches Getränk. "Ich trinke gerne Bier", sagt der Erkneraner, den die Fastenzeit seit seiner Kindheit lehrt, in einer Welt des Überflusses Verzicht zu üben. "Wenn ich auf Erbsensuppe verzichten würde, weil ich die sowieso nicht mag, wäre das keine Herausforderung." Gerade in Geselligkeit werde ihm der Griff zum Milchglas sicherlich schwerfallen. "Alkoholfreies Bier", sagt der Heizungstechniker, "wäre aber wie Schummeln."

Einen anderen Weg geht Franziska Fichtmüller. Statt im Verzicht übt sich die Beauftragte für Bildung und Ehrenamt im Kirchenkreis Oderland-Spree darin, ihren Alltag ins Gleichgewicht zu bringen. "Ich nenne es Arbeitsfasten", sagt sie und erklärt: Weil sie erkannt habe, dass dieser Teil ihres Lebens nicht im Lot sei, nehme sich vor, E-Mails auch mal am nächsten Tag zu beantworten und Papiere und Akten nicht mit nach Hause zu nehmen. "Eine 39 Stunden-Woche schaffe ich allerdings auch nicht, deswegen erlaube ich mir jede Woche drei Arbeitsstunden als Puffer." Die Zeit, die dadurch frei wird, möchte Franziska Fichtmüller nutzen, um innezuhalten und sich ihren ehrenamtlichen Aufgaben als Hilfspredigerin zu widmen.

Platz schaffen möchte in der Fastenzeit auch die Bad Saarower Pfarrerin Anemone Bekemeier. Weniger Medien mehr Stille, kein Fleisch und Alkohol, dafür sparen, lautet ihr Vorhaben. "Außer am Sonntag", sagt sie. "An den kleinen Osterfesten darf man das Fasten unterbrechen."