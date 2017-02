Weniger Unfälle, mehr Raser

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Weitgehend konstant: Die Zahl der Verkehrsunfälle auf den Straßen des Havellandes ist im vergangenen Jahr geringfügig gesunken. So registrierte die Polizei insgesamt 4.554 Unfälle und damit 43 weniger als im Vergleichsjahr 2015. Vor allem Sachschäden sind in der aktuellen Statistik ausgewiesen. Und: Die Zahl der Verletzten ist auf 620 gesunken (ein Minus von 26), darunter die der Schwerverletzten auf 157 (ein Plus von drei) minimal gestiegen. 2016 sind acht Menschen ums Leben gekommen, genauso viele wie im Jahr zuvor. Die Unfallschwerpunkte sind indes identifiziert.

"Wir haben leider auch im vergangenen Jahr nach wir vor eine hohe Anzahl von Verkehrsunfällen verzeichnen müssen. Vor allem das Thema Geschwindigkeitsüberschreitung zählt neben dem Faktor Alkohol am Steuer zu den Hauptunfallursachen, die es weiter stark zu bekämpfen gilt. Das werden wir präventiv auch tun", betonte Fredy Lange, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Havelland am Dienstag während eines Gespräches. Der Polizeihauptkommissar bedauerte vor allem die Zahl der Verkehrstoten, die allerdings im Vergleich zu den 1990er Jahren drastisch gesunken sei. Damals war das Land Brandenburg bundesweit gar Spitzenreiter, das hatte sich auch im Havelland ausgedrückt. "Jeder Getötete ist einer zu viel. Das Leid für die Hinterbliebenen ist schließlich immer groß", so Lange.

Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen häufen sich indes vergleichsweise weiter, allerdings je nach Revier unterschiedlich. In Falkensee und Nauen sank die Zahl, in Rathenow stieg sie dagegen leicht. 215 Alkohol- und 137 Drogenfahrten konnten 2016 registriert werden. Die Polizei will den "Kontrolldruck" jedoch kontinuierlich erhöhen, die Gefahren seien schließlich enorm, vor allem etwa für Unbeteiligte.

Mit Blick auf die jeweiligen Polizeireviere stellt sich das Unfallgeschehen insgesamt jedoch unterschiedlich dar. Während im Raum Rathenow insgesamt Zuwächse zu verzeichnen seien, hat sich in Falkensee und Nauen ein Rückgang offenbart. Als Hauptunfallursache ist weiter das Rasen identifiziert worden. 221 Verkehrsunfälle sind 2016 der unangepassten Geschwindigkeit geschuldet gewesen, ein Anstieg um 40,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Geschwindigkeitsüberschreitungen seien im Rahmen der Verkehrsüberwachung überhaupt angestiegen. Mehr als 1700 Lasermessungen bedeuteten einen Anstieg um knapp 50 Prozent. Vor allem in Gefahrenzonen vor Kitas, Schulen und in Tempo-30-Zonen werde "geblitzt". "Die Einsicht der Autofahrer, sobald sie ertappt wurden, ist weitgehend vorhanden", meinte Lange. "Fakt ist, die Zahl ist gestiegen. Das können wir nicht leugnen. Wir werden deshalb weiter zielgerichtet und verstärkt gegen Raser vorgehen - auch zum Schutz der Kinder". Apropos. 74 Mädchen und Jungen bis zum Alter von 14 Jahren sind 2016 bei Verkehrsunfällen - etwa auf dem Schulweg - verunglückt. Todesfälle waren hingegen nicht zu beklagen.

Mit Blick auf die Senioren im Straßenverkehr, die Generation 65 plus etwa, sind die Unfälle statistisch gesehen überraschend gesunken, um 6,2 Prozent auf nun 872 Fälle. Und das obwohl faktisch ältere Menschen im Alter behäbiger agieren würden und ihre Reaktionsfähigkeit nachlasse. "Ich denke, unsere erhöhten Anstrengungen im Verbund mit der Verkehrswacht etwa, Senioren präventiv zu sensibilisieren und zu informieren, greifen", meinte Lange dazu. Bei den jüngeren Autofahrern im Alter von 18 bis 24 Jahren indes stieg die Zahl dagegen um 10,4 Prozent deutlich an auf insgesamt 362 Unfälle.

Auch Wildunfälle sind im Gebiet der Polizeiinspektion Havelland "recht erheblich gestiegen". Mit mehr als 1000 Fällen haben sich die Beamten insgesamt auseinandersetzen müssen. Das bedeutet einen Anstieg um 16,2 Prozent. "Wichtig ist, dass die Autofahrer entlang der Gefahrenstellen, Hinweisschilder deuten auf Wildwechsel hin, die Geschwindigkeit reduzieren und die Aufmerksamkeit erhöhen. Richtiges Handeln ist gefragt."

Unfallhäufigkeitsschwerpunkte gibt es im Havelland laut Angaben der Polizei aktuell 13. Vor einigen Jahren waren es noch deren 35. In Nauen zählen der Kreisverkehr am Rathausplatz genauso dazu wie die Einmündung an der B5/Ecke B 273L sowie an der B5/L86 die Ketziner Straße in Richtung Markee. In Falkensee ist bislang der Spandauer Platz als Unfallschwerpunkt zu sehen. Da jedoch die Bauarbeiten dort laufen, könnte sich das nach Fertigstellung vor dem Hintergrund der Verkehrsführung am Kreisverkehr bald ändern.

Weiterhin ist die Glienicker Straße/Ecke Seegefelder Straße vor allem in den Hauptverkehrszeiten ein Gebiet, indem häufig Unfälle passieren. Der HavelPark in Dallgow-Döberitz und auch das Designer Outlet Center in Elstal haben sich zudem als Schwerpunkte, dort sind vor allem Blechschäden zu verzeichnen, erwiesen.

Langes Fazit: "Wir wollen unserer Aufgabe weiter gerecht werden und dafür Sorge tragen, dass sich die Havelländer in jeglicher Beziehung sicher fühlen."