Juventus vor Einzug ins Cup-Finale

Das Rückspiel findet am 5. April statt. Im zweiten Halbfinale kommt es am Mittwoch zum Stadtduell zwischen Lazio und AS Rom.

Zweimal Paul Dybala jeweils per Foulelfmeter (47. und 69. Minute) sowie Ex-Napoli-Torjäger Gonzalo Higuain (64.) schossen den Juve-Sieg heraus. Die Süditaliener waren durch José Callejon in Führung gegangen (36.). Khedira war die komplette Spielzeit im Einsatz. Den Turinern winkt der dritte Final-Einzug in Serie. Juventus ist mit elf Cup-Erfolgen auch Rekordgewinner.