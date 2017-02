Musical «Simply the Best» entfacht Tina-?Turner-Fieber

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) In ein wahres Tina-Turner-Fieber wurden 1700 ?Fans der US-amerikanischen Sängerin bei der Uraufführung des Musicals ??«Simply the Best» in Frankfurt versetzt. Die Künstlerin selbst tritt seit ??2009 nicht mehr auf, aber die Show erweckt die Hits aus ihrer ?wechselhaften Karriere authentisch und mitreißend zu neuem Leben. Bis mindestens in den April ?hinein tourt «Simply the Best» nun durch Deutschland, Österreich und ?die Schweiz, weitere Termine sind nach Angaben der Veranstalter bereits ?geplant.