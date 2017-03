Mit Kantersieg an die Spitze

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Der SV Grün-Weiß Ahrensfelde deklassiert zum Auftakt der Rückrunde in der Landesklasse Nord den Aufsteiger Lindower SV zweistellig mit 10:0. Aufgrund des Spielausfalles vom Angermünder FC stehen nun die Randberliner an der Tabellenspitze.

Dabei waren die Vorzeichen auf Ahrensfelder Seite nicht die besten. "Ich habe schon ein wenig Bauchschmerzen, die Ausfälle von Pestov, Illig, Grzyb und Ehrhardt dürften schon ein wenig mitentscheidend sein, was heute passieren könnte", hatte GWA-Coach Sven Orbanke vor Spielbeginn verlauten lassen. Aber auch die Gäste hatten Personalprobleme, vier Stammkräfte mussten absagen und somit konnte nur ein Spieler auf der Ersatzbank Platz nehmen. Den moralischen Blackout bekamen die Lindower schon am Vorabend präsentiert, als Trainer Sebastian Ruthert scheinbar überraschend und aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte.

Mit Anpfiff der Partie war klar, wohin die Reise hingehen sollte. Allein schon die Körpersprache beider Vertretungen sprach Bände. Ahrensfelde mit breiter Brust bestimmte das Geschehen und lies verunsichert wirkende Gäste kaum zum Zuge kommen. Dabei wirkten die Hausherren eher noch etwas unsortiert und hektisch im Spielaufbau. Die erste Möglichkeit für Ahrensfelde hatte Sebastian Vlach, der einen abgewehrten Ball direkt aufnahm und diesen knapp neben das Tor setzte (4.). Die Partie tauchte in eine Phase ein, in der die Randberliner so ein wenig den Geduldsfaden brauchten, um irgendwie in den zwingenden Bereich zu kommen. Denn Lindows "Massiv-Mauer-Taktik" bereitete schon ein wenig Kopfzerbrechen, zumal den Ahrensfeldern im Ansatz die Geschwindigkeit fehlte, um die Gästeabwehr auszuhebeln. In der 13. Minute war es dann soweit. Den Angriff über die rechte Seite mit Flanke durch Sebastian Vlach, welche bei Christoph Zimdahl landete, brachte die 1:0-Führung. Ahrensfelde wirkte jetzt stabiler und erhöhte den Druck. Lindow kam auch zum ersten Abschluss, den Sebastin Vlach mit einem schlechten Querpass einleitete. Markus Filarski ließ bei seinem Abschluss die Möglichkeit zum Ausgleich kläglich liegen (20.). Das 2:0 durch Steven Knörnschild machte die Partie jetzt endgültig zum gravierenden Klassenunterschied. Beim Kopfball des agilen Knörnschild, nach Flanke von der rechten Seite, hatte Lindows Schlussmann Dominic Rauch nicht die Spur einer Chance (27.). Jetzt stand Ahrensfelder Konsequenz im Vordergrund und die Mission der Gäste, nicht in einem Debakel zu landen, drohte immer mehr zu kippen. GWA nutze nun jede sich bietende Möglichkeit und erhöhte bis zum Pausenpfiff auf 6:0, wobei alle Treffer sehenswert waren. Felix Grünwald per Abstauber (28.), Stephan Baum (33.), Steven Knörnschild (37.) und Rico Riegel (44.) waren die Torschützen zum Halbzeitstand. Dabei war der Treffer zum 5:0 durch Knörnschild eine absolute Augenweide. Ballannahme, Mitnahme und Abschluss als Seitfallzieher.

Ahrensfelde machte nach Wiederanpfiff genau dort weiter, wo man aufgehört hatte. In der 51. Minute erhöhte Felix Grünwald auf 7:0, als er Nutznießer schlechter Lindower Abwehrarbeit und eines sehr sehenswertem Zusammenspiels seiner Kollegen wurde. Gerade das Kombinationsspiel, gespickt mit feinen Diagonalanspielen, machte die Partie in der Folge sehr ansehnlich. Die Lindower konnten einem schon leid tun, wie Ahrensfelde sie teilweise zu Statisten und zu Zuschauern degradierte. Da lagen schon spielerische Welten dazwischen. Durch seinen lupenreinen Hattrick erzielte Stephan Baum dann das zweistellige Ergebnis. Und dies in einer Phase, wo nicht nur er, sondern auch der eingewechselte Dennis Löhmann und andere Sturmkollegen noch einige Tormöglichkeiten ausließen.

Ahrensfeldes Verantwortlicher Sven Orbanke zeigte sich nach Spielschluss sehr zufrieden "So habe ich es nicht erwartet, die Truppe hat sich aber trotz der Ausfälle als Mannschaft dargestellt und gezeigt, dass wir auch solche Umstände wegstecken können."

Sonnabend geht es für Ahrensfelde zum Tabellendritten nach Britz, wo es sicherlich nicht so ein Spaziergang mit Trainingscharakter werden dürfte.