13:4-Lauf der Gäste in letzter Viertelstunde

Liebenwalde (MOZ) Die Landesliga-Handballer des HC Angermünde haben das nächste schwere Auswärtsspiel siegreich bestritten: Bei der TSG Liebenwalde (8.) - ein Duell, das in der Vergangenheit immer von eng umkämpften Partien geprägt war - gewannen sie mit 28:23 und behaupteten damit die Tabellenführung.

Beide Mannschaften erwischten einen guten Start. Den Gastgebern war vergönnt, den ersten Treffer zu erzielen. Die an diesem Tag ohnehin nicht besonders gut agierende HCA-Defensivreihe musste bereits nach knapp fünf Minuten den nächsten herben Schlag hinnehmen: Abwehrchef Andy Villain verletzte sich im Kampf um den Ball und konnte danach nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen.

Die Gäste, sichtlich geschockt, brauchten eine gute Viertelstunde, um wieder zurück in die Spur zu finden. Beim 8:8 war man erstmals wieder in Schlagdistanz, ehe der HCA wenige Minuten später sogar mit 12:10 in Führung ging. Durch unkonzentrierte Würfe und technische Fehler der Angermünder gelang es den Hausherren, den Spielstand bis zur Pause wieder ausgeglichen zu gestalten. Beim 13:13 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Den Start in den zweiten Abschnitt verschliefen die Männer aus der Uckermark diesmal komplett. Tor um Tor gelang es den Liebenwaldern, davonzuziehen und nach Mitte der zweiten Hälfte mit 19:15 in Front zu liegen. Deshalb sah sich Spieler-Trainer Martin Brederecke gezwungen, eine Auszeit zu nehmen und sein Team wieder wach zu rütteln - mit Erfolg.

Mit einem 5:0-Lauf gelang es den Angermündern innerhalb weniger Minuten, wieder die Führung zu übernehmen. Großen Anteil daran hatte einmal mehr Christian Mercier, der sein Team in dieser Phase mit wichtigen Toren zurück ins Spiel brachte. Der HCA war nun nicht mehr zu stoppen. In der Abwehr gelang es immer wieder, Bälle abzufangen, im Angriff wurde endlich die spielerische Überlegenheit demonstriert und mit nötigen Treffern untermauert.

Mit einem 13:4-Lauf in der letzten Viertelstunde gelang es dem Tabellenführer, die Partie am Ende noch souverän mit 28:23 für sich zu entscheiden.

Die Uckermärker haben nun eine Woche Pause, ehe es am 11. März zum vorletzten Saison-Heimspiel kommt, bei dem der Tabellenletzte PHC Wittenberge II zu Gast in der Angermünder Mehrzweckhalle sein wird. Das Hinspiel hatten die HCA-Mannen souverän mit 35:21 gewonnen.