TT-Kreispokal und Halbzeit der Rückrunde

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555865/

Die Hälfte der Rückrundenspiele in den vier Tischtennis-Spielklassen auf Kreisebene sind absolviert. In der Barnimliga steuern Angermünde und TTC Finow VI auf Kurs Aufstieg in die 2. Landesklasse. SV Motor Eberswalde III ist der Aufstieg aus der 1. Kreisklasse in die Barnimliga nicht mehr zu nehmen. Auch der SV Melchow/Grüntal ist auf dem Weg in die Barnimliga. In der 2. und 3. Kreisklasse liegen der TTC Finow VII und VIII klar auf Aufstiegskurs. In beiden Klassen ist der Kampf um den jeweiligen zweiten Aufstiegsplatz weiterhin spannend.