Fußball, Klettern, Tiere, Kanu, Rockmusik

Strausberg (MOZ) Auch in diesem Sommer bietet die AWO-Tours Strausberg wieder spannende und zum Teil deutschlandweit einmalige Ferienabenteuer an. Zu den Klassikern gehören auch in diesem Jahr die Fußballferien und das Kletterwald-Camp in Strausberg. Der AWO-Erlebnishof Beeskow ermöglicht auch in diesem Sommer wieder Erlebnisse mit Tieren und Sportliche können sich für das Kletter-Kanu-Camp anmelden.