Ausmaß der Fällungen stößt auf breite Kritik

Altlandsberg (MOZ) Am heutigen 1. März beginnt die Schonfrist, währendder Baumfällungen nur noch im begründeten Ausnahmefall möglich sind. Entsprechend eifrig waren auch in Altlandsberg die Arbeiter noch in den zurückliegenden Tagen am Werke, um ihre Auftragsliste abzuarbeiten. Doch mussten wirklich so viele Bäume komplett fallen, war ein solcher Kahlschlag, wie es die Kritiker empfinden, tatsächlich nötig? Und wer genau entscheidet eigentlich, ob ein Baum weg muss?

Über das Ausmaß der aktuellen Maßnahme entbrannte am Ende der offiziellen Tagesordnung eine erregte Debatte in der Stadtverordnetenversammlung. "Wenn ich sehe, was da passiert ist, könnte ich heulen", sprach Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Strys offenbar vielen am Tisch aus dem Herzen. Dabei stellte sie sich in der Kernfrage schützend vor Bürgermeister Arno Jaeschke. Wenn nämlich etwas passiere, stehe der Staatsanwalt bei ihm und nicht etwa bei den Stadtverordneten in der Tür, um hinsichtlich womöglich nicht eingehaltener Verkehrssicherungspflicht der Kommune nachzuhaken.

Vielleicht hätten es zum Teil aber auch größere Ausästungen statt kompletten Fällens getan, brachte Eva-Maria Strys ebenso wie ihr Fraktionskollege Hans Gottschling, Ronald Marks (A&O) sowie Mirko Prinz (Freie Wähler) als kritische Nachfrage an. Marks sprach von einem "regelrechten Plattmachen" in bestimmten Bereichen, Prinz regte ein Zweitgutachten an - ein Vorstoß, für den es aber schon mit Blick auf die Zusatzkosten keine Mehrheit gab. "Eine böse Absicht" könne er hinter den umfassenden Fällungen nicht erkennen, so Michael Töpfer (CDU). Auch Jürgen Pohle (SPD) hält die Maßnahme generell für gerechtfertigt. Ihm fehle aber bislang jegliche Aussage, was Nachpflanzungen für gefällte Bäume angeht. Arno Jaeschke wies jeglichen Vorwurf zurück, die Fällungen seien unverhältnismäßig.