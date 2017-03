Reinhard Schmook erhält Fontane-Plakette

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Bad Freienwalde (MOZ) Für seine "herausragenden Verdienste um die Erforschung und Bewahrung von Kultur und Geschichte des Oderlandes" zeichnete die Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg Reinhard Schmook mit der Fontane-Plakette aus. Vorsitzender Peter Bahl hat dem Leiter des Bad Freienwalder Oderlandmuseums die Plakette am Sonnabend im Ludwig-Hoffmann-Saal des Märkischen Museums in Berlin überreicht, wie er berichtete. Neben der Plakette erhielt Reinhard Schmook auch eine Urkunde mit einem Verleihungstext, der seine Verdienste würdigt. Die Vereinigung, die 1884 in Berlin gegründet wurde und von Berlin aus in verschiedenen Publikationen über Brandenburg informiert, nahm Schmooks 65. Geburtstag zum Anlass, um das langjährige Vorstandsmitglied der Vereinigung zu würdigen. Reinhard Schmook steht seit 1990 mit dem Verein in Verbindung.