Natur pur zum Frühlingsanfang

Eine gute Möglichkeit für Touren auf eigene Faust bieten die Beobachtungstürme. Einer steht im Naturschutzgebiet Havelländisches Luch zwischen Buckow (bei Nennhausen) und Garlitz. Er eignet sich besonders zur Beobachtung der Trappenbalz ab April. Ein weiterer befindet sich zwischen Hohennauen und Parey im sogenannten Grützer Bogen. Die überfluteten Wiesen sind im Frühjahr Anziehungspunkt für hunderte Vögel. Ein dritter Turm steht an der Südseite des Gülper Sees, an der Verbindungsstraße zwischen Prietzen und Gülpe. Von der Prietzener Bockwindmühle aus führt ein mit Schautafeln bestückter Wanderweg am See entlang zum Turm. Auf dem Weg gibt es auch noch zwei weitere kleinere Beobachtungsmöglichkeiten.

Wer sich nicht allein auf den Weg machen möchte und außerdem noch mit Fachwissen rund um den Vogelzug versorgt werden will, der kann am 18. März die Frühlingswanderung der Naturwacht am Gülper See besuchen. Diese ist eine der wenigen Natur-Veranstaltungen, die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. So fährt der Bus der Linie 684 um 9.05 Uhr vom Rathenower Bahnhof über Prietzen nach Rhinow. Zurück geht es um 12.26 Uhr ab Prietzen mit der gleichen Linie. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter 033872/70025 sind erbeten.