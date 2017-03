Bunte Hüte, Akkordeonmusik und Pfannkuchen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit bunten Kostümen, leckerem Essen und Musik feierten Mitarbeiter und Besucher der Tagespflege "Seniorenoase" des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Freienwalde am Dienstag Fasching. Der Tag startete für die Senioren mit einem ausgiebigen Frühstück und Büttenreden, später sorgte Akkordeonspieler Hugo Vilbrandt für Stimmung in der Tagespflege am Bahnhof. Auch zu einem Tanz ließen sich die Besucher hinreißen. Am Nachmittag gab es für alle Pfannkuchen. Auch das tägliche Sport- und Gymnastikprogramm stand auf dem Plan.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555874/

Viele von ihnen waren verkleidet. "Einige haben ihre eigenen Kostüme von zuhause mitgebracht", erzählte Pflegedienstleiterin Franziska Dyba. Für die anderen gab es Hüte und andere Faschings-Accessoires in der Tagespflege. Die Senioren feiern gern Fasching, ist der Pflegedienstleiterin immer wieder aufgefallen. Daher findet seit der Eröffnung der Tagespflege im Juni 2015 jedes Jahr eine Karnevalsveranstaltung statt.

Zu Besuch waren auch die Kinder der DRK-Kita Freundschaft aus Wriezen, die die Senioren mit einem kleinen, vorbereiteten Programm erfreuten. Einmal im Monat kämen die Kinder aus der Wriezener Kita nach Bad Freienwalde, immer zu einem anderen Thema oder Anlass wie Basteln oder Backen, berichtete Franziska Dyba. Das komme bei den Besuchern der Einrichtung super an. "Die Senioren erinnern sich so an ihre eigenen Kinder oder Enkel", ist ihr Eindruck. Vor allem, wenn die Enkel weiter weg wohnen und die Großeltern sie nicht so häufig sehen könnten.

In der DRK-Tagespflege sind laut Franziska Dyba insgesamt 18 Senioren angemeldet, täglich kommen zwölf von ihnen in die Einrichtung. Derzeit sei sie voll belegt, es gebe aber eine Warteliste, erklärte Dyba. In der Regel seien die Besucher von 8 bis 16 Uhr in der Einrichtung, morgens werden sie vom DRK-Fahrdienst zuhause abgeholt.