Jubilar denkt noch nicht an Rente

Manschnow (MOZ) Im Namen der Gemeindevertretung haben Gudrun und Thomas Wurl am Montag Bürgermeister Werner Finger zum 70. Geburtstag gratuliert. Der Unternehmer ist in Golzow geboren, hat dort auch die "neue" Schule besucht, in die 1961 die Filmkinder eingeschult wurden. Der Vater von vier Kindern, Opa von vier Enkelkindern und zweifacher Uropa hatte bereits am Freitag seinen großen Tag. "Vormittags stand das Telefon nicht still. Nachmittags sind wir dann ins polnische Osno gefahren und haben ganz in Familie ein schönes Wochenende verlebt", erzählt der Jubilar.

Der erfahrene Kommunalpolitiker, der ab 2006 Ortsvorsteher von Manschnow und seit 2014 ehrenamtlicher Bürgermeister von Küstriner Vorland ist, denkt noch lange nicht an den Ruhestand. Mit großem Engagement führt er sein Tiefbau- und Fuhrunternehmen, das er vor 23 Jahren gegründet hatte. Vor der Wende war er von 1983 an Direktor des Kietzer Armaturenwerkes. Heute hat er in seinem Unternehmen neun Angestellte, die sechs Lkw, zwei Bagger und einen Radlader bewegen. "So lange ich kann, werde ich den Betrieb auch leiten", erklärte er.

Im Ehrenamt des Bürgermeisters wünscht sich der Jubilar vor allem, dass das Erreichte mehr anerkannt wird und dass trotz der knappen Finanzen noch einiges realisiert werden kann.

Der Eindruck, dass die Unzufriedenheit überwiege, bestätigte sich erneut zur Gemeindevertretersitzung, als Bürger und Gemeindevertreter aufzählten, wo Wege nicht in Ordnung sind und welche Lampen nicht leuchten.

Zu seiner Wahl hatte Werner Finger 2014 seine Prioritäten deutlich gemacht. Da standen der Erhalt des Schulstandortes an erster, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Manschnow an zweiter und die Realisierung der Dorfentwässerungspläne an dritter Stelle. In allen drei Punkten sieht er die Gemeinde auf einem guten Weg.

Inzwischen hat er auch Ideen, wie die Gemeinde aus der Wohnungsproblematik heraus kommen kann. Die werden zunächst allerdings vom Amt geprüft. Angesichts der fehlenden Gelder ist es Küstriner Vorland auf lange Sicht nicht möglich, die Wohnblocks in der Manschnower Friedensstraße zu modernisieren.