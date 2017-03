Enteignung gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erstmals wird öffentlich die Enteignung des Eigentümers des Alten Kinos gefordert. Die Vereinsvorsitzende des Kleinen Kinos e. V. Brigitte Kabel betont: "Die Bemühungen um einen Dialog blieben jahrelang ohne Erfolg. Es ist Zeit für eine Enteignung des Eigentümers, dessen unverantwortliches Handeln den jetzigen schlimmen Zustand des Gebäudes verursacht hat." Das Grundstück in der Heilbronner Straße befindet sich im Besitz der axis mundus GmbH & Co. KG, einer Eigentümergesellschaft aus Rheinland Pfalz.

Brigitte Kabel verweist auf einen ähnlichen Fall in Thüringen.Im Landkreis Gotha sei zurzeit für die historische Schloss- und Parkanlage Reinhardtsbrunn ein Enteignungsverfahren eingeleitet worden. "Solche Prozesse sind in Deutschland schwierig und langwierig", sagt Brigitte Kabel. Sie verweist jedoch auf das Thüringer Denkmalschutzgesetz: "Die Enteignung ist zulässig, so weit sie erforderlich ist, damit ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt." Brigitte Kabel fordert die Stadt Frankfurt beziehungsweise das Land Brandenburg auf, in einen Erfahrungsaustausch mit der thüringischen Landesregierung zu treten.

Am Montag sprachen sich die Mitglieder des Kulturausschusses einstimmig dafür aus, das ehemalige Lichtspieltheater der Jugend als einen perspektivischen Standort für das Landesmuseum in Frankfurt in Erwägung zu ziehen. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, dass dieser Standort ergebnisoffen geprüft wird, entweder unter Beibehaltung der Rathaushalle als Museumsstandort oder unter Aufgabe der Rathaushalle als Museumsstandort. Die Antragsteller um Sahra Damus (Grüne) verweisen darauf, dass die "Bespielung" der Rathaushalle bis Ende 2020 durch Beschluss der Kulturentwicklungsplanung gesichert sei. Prof. Brigitte Rieger-Jähner (SPD) scheiterte mit dem Änderungsantrag, in die Prüfung auch eine Nutzung des Alten Kinos als Schau-Depot einzubeziehen.

Kulturdezernent Markus Derling (CDU) zeigte sich erfreut über den fraktionsübergreifenden Prüfantrag. Mit Verweis auf das Schau-Depot entgegnete er, man sollte momentan den Antrag nicht zu sehr detaillieren. Oberbürgermeister Martin Wilke und Markus Derling hatten bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen, das Alte Kino als Ausstellungshalle und Depot zu nutzen.