MOZ lädt zum Vortrag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der nächste Vortragsabend in der Reihe "Vorsprung durch Wissen" findet am Donnerstag im Kleist Forum statt. Referent ist Thomas Baschab. Er ist Mentaltrainer und Experte für Potentialausschöpfung. Das Motto des Abends lautet "Geht nicht, gibt's nicht. Herausforderungen annehmen". Das Ziel der Vortragsreihe ist es, Wissen und Unterhaltung zu vermengen und in einem 90-minütigen Format zu vermitteln. Dazu finden in diesem Jahr insgesamt acht Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten statt.