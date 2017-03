Geld für Himmelpforter Klostergarten

artikel-ansicht/dg/0/

In voller Blüte: Forsythien locken in wenigen Wochen wieder die Gäste in den Garten am Himmelpforter Kloster. © MZV

In dieser Summe enthalten sind 30 000 Euro, die den Eigenanteil darstellen - um für 2018 an die restlichen 90 000 Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zu gelangen, erläutert Margit Nitschke, zuständige Fachbereichsleiterin in der Fürstenberger Stadtverwaltung.

Derzeit wird nach ihren Worten ein neues Projekt erarbeitet, das den dauerhaften Fortbestand des Gartens sichern soll. Voraussichtlich im Juni werde das Garten-Projekt beim Leader-Management für das Land Brandenburg eingereicht. Darüber beschieden wird voraussichtlich im vierten Quartal. Falls das Geld fließt, könnte ein Landschaftsplaner beschäftigt werden, der dem Garten weitere reizvolle Bereiche erschließt.

Für Isabell Glase von Ökosolar stellt die Unterstützung durch die Kommune ein Glücksfall dar. Immerhin versucht sich der Verein seit Jahren in einem Spagat: Mit kaum vorhandenem Personal werden jährlich tausende Schaulustige und Kunden betreut. "Zwischen Mai und September vergangenen Jahres haben wir 5 000 Besucher gezählt", erklärt Isabell Glase nicht ohne Stolz.

Doch will diese Arbeit - neben den nie enden wollenden gärtnerischen Tätigkeiten - erst mal erledigt sein. Seit dem Wegfall der meisten ABM-Förderungen fast ein Ding der Unmöglichkeit - denn Zuschüsse für die Beschäftigung von Ein-Euro-Jobbern decken kaum die immensen Kosten für den Gartenbetrieb. Jobcenter reichen zum Beispiel eine Förderung von etwa 65 Prozent der anfallenden Kosten aus, die Arbeitsagentur nur noch 40 Prozent, erläutert Glase.

Die Differenz, die daraus entsteht, müsse Ökosolar zum Beispiel im Klosterkräutergarten erst einmal aufwendig erwirtschaften, um wenigstens eine Null zu schreiben. Abgesehen davon, dass es schwer sei, zuverlässige Mitarbeiter zu gewinnen, die finanziell nicht gerade "höchste Ansprüche" stellen. Wobei Ökosolar selbstverständlich ebenfalls den Mindestlohn zahle. Zurzeit pendelt die Stärke der Belegschaft im Klostergarten zwischen drei und vier Mitarbeitern.

Alles in allem also ein von der "Hand-in-den-Mund-Wirtschaften", das aber auch Freude bereiten kann, weiß Isabel Glase: "Wir haben in unserem Klosterkräutergarten sogar schon Stammpublikum." Nicht nur aus heimischen Gefilden stammen diese Fans, auch Urlauber finden sich unter ihnen. "Vergangene Saison haben wir zum Beispiel Gäste aus Leipzig begrüßen können, die von einem Arbeitskollegen gebeten wurden, unseren Hexentrunk, den beliebten Kräuterschnaps, mitzubringen", berichtet Glase, die an der Seite von Christine Bieber Ökosolar leitet.

Kein Einzelfall - viele Bootsfahrer, die im Klosterdorf an Land gehen, steuern zielgerichtet auf den Kräutergarten zu, um ganz bestimmte Pflanzen zu erwerben. Automatisch komme man miteinander ins Gespräch. Tenor: "Die Urlauber sind beglückt von den Angeboten und wünschen sich, dass der Kräutergarten erhalten bleibt", weiß Glase.

Die Bewilligung der Fördermittel aus dem Leader-Programm wäre für das Ökosolar-Team im Übrigen ein doppelter Grund zur Freude: 2018 feiert der Verein den 20. Jahrestag der Eröffnung seines Gartens.