Bürgermeisterwahl am 24. September

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wahrscheinlich am 24. September sind die Eisenhüttenstädter dazu aufgerufen, einen Bürgermeister beziehungsweise eine Bürgermeisterin zu wählen. Einen entsprechenden Vorschlag für einen Termin hat die Verwaltung unterbreitet. Der Vorteil sei, dass an diesem Tag auch die Bundestagswahl stattfindet, der Aufwand für die Wahllokale und die dazu erforderlichen Wahlhelfer minimiert werden kann. Eine mögliche Stichwahl für den Bürgermeisterposten könnte am 8. Oktober stattfinden.