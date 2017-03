Schnelle Sprinter und gute Springer

artikel-ansicht/dg/0/

Senftenberg (MOZ) Nach langer Zeit haben die Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt wieder an den Lausitzer Meisterschaften in Senftenberg teilgenommen. Zehn Sportlerinnen und Sportler traten die Reise in die Niederlausitzhalle an. Für das sportlich beste Ergebnis sorgte Alea Bahro in der W8 beim Weitsprung. Bis zum 6. Versuch mit 3,35 Metern noch auf dem 2. Platz liegend, steigerte sie sich mit dem letzten Sprung auf 3,53 Meter. Damit konnte sie Amelie de Beer (SC Empor Niederbarnim) mit 3,52 m um einen Zentimeter überflügeln. Mit der viertbesten Zeit in das 50-Meter-Finale eingezogen, verbesserte sie ihre Vorlaufzeit um 13 Hundertstelsekunden auf 8,66 s und belegte den 3. Platz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555880/

Über die 50 m der M9 zogen Fritz Richter und Leonard Daum in das Finale ein. Dort konnte sich Fritz zum Vorlauf um eine Zehntelsekunde auf 8,70 steigern und gewann hinter Ian Constantine Kehder vom SC Frankfurt die Silbermedaille. Für Leonard wurde es mit 9,06 s der 6. Platz. Im Weitsprung kam Leonard mit 2,95 m auf den 4. Platz und Fritz Richter blieb wertungslos mit sechs übertretenen Versuchen. Als Entschuldigung gilt aber, das er erst seit kurzem bei der BSG Stahl Mitglied ist und das erste Mal in einer Halle an einer Weitsprunggrube stand und im Schulsport das so nicht geübt wird.

Bei den Mädchen der W10 zeigte Lena Marie Luft, dass sie eine Schnelle ist. Im 50-m-Finale reichten 8,06 s hinter Johanna Liesk (TSV Senftenberg) zum Silberrang. Im Weitsprung wurden mit 3,42m um fünf Zentimeter die Finaldurchgänge verpasst und Lena wurde Neunte.

In der M15 ging Kevin Rieger an den Start. Im Weitsprung wurde er mit 4,78 Metern Zweiter und im Kugelstoßen steigerte er seine Bestweite um 58 Zentimeter auf 9,52 m, was zum 3. Platz reichte. Über die 60 m reichte eine Zeit von 8,35 s nicht ganz zum Podest. Er konnte sich da über den 4. Platz freuen.