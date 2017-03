Fördermittel für Kalkgrabenbrücke

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Mit 1,3 Millionen Euro - drei Vierteln der Bausumme - unterstützt das Land die Sanierung der Brücke über den Kalkgraben in Rüdersdorf. Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) ist in die Maßnahme involviert, so dass bis Ende 2018 in mehreren Abschnitten gebaut werden wird.