Krummer See wird geflutet

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Nach langer Diskussion haben die Gemeindevertreter mit 16 Ja-Stimmen deutlich entschieden, dass es einen Flutungsversuch für den Krummen See in Vogelsdorf geben wird.

Bevor in den Krummen See etwa 9000 Kubikmeter Wasser gepumpt werden, um einen Wasserstand von 30 Zentimetern zu erreichen, muss die Gemeinde, darauf verwies Bürgermeister Thomas Krieger (CDU), einen hieb- und stichfesten Antrag bei den entsprechenden Behörden stellen. Dazu müsste externer Sachverstand, der natürlich Geld kostet, gebunden werden. Diese Ausgabe käme dann zu den 11 000 Euro, die für den Flutungsversuch geschätzt ausgegeben werden müssen, oben drauf.

Vehement hatte sich Manfred Arndt gegen diesen Versuch ausgesprochen. "Das ist kein öffentlicher See und wir müssen mit der Trockenheit leben. Es würde reichen, den öffentlichen Teil des Sees auszukoffern. Wir können uns wirklich mit schöneren Themen befassen", sagte er.

Arco Auschner (CDU & Unabhängige) betonte, dass der See der Gemeinde gehört, die ihn wiederum an den Angelsportverein verpachtet hat. Sie sei also in der Pflicht, etwas zu unternehmen. Alfred Weihs (W.I.R.) wollte gern wissen, wann dieser Flutungsversuch stattfinden soll, bekam darauf aber keine Antwort. In der Beschlussvorlage heißt es salomonisch: Bei Trockenfall.

Volker Heiermann (SPD) versuchte, die Diskussion auf den Punkt zu bringen: "Wir pumpen oder nicht. Der Gutachter sagt, das bring nix, aber woher sollen wir das wirklich wissen?", fragte er.

Beschlossen wurde zudem, dass der Bürgermeister gemeinsam mit den anliegenden Gemeinden und der Stadt Strausberg unter Einbeziehung des Landes und des Kreises ein nachhaltiges Gewässerentwicklungskonzept erarbeitet. Krieger informierte darüber, dass es Anfang März ein Treffen mit Landesbehörden und dem Umweltschutz sowie den Bürgermeistern geben soll. Er hoffe, dass das Gewässerentwicklungskonzept aus diesem Treffen später hervorgehe. Er wolle dann auch noch mal auf seine Kollegen zugehen, ob so etwas überhaupt vorstellbar wäre.

Noch nicht vom Tisch ist die Idee, mit Hilfe eines Tiefbrunnes für Wasser im See zu sorgen. Angenommen wurde der Beschlussvorschlag, dass die Verwaltung prüft, inwiefern die Anlieger des Krummen Sees an den Kosten für den Brunnen und dessen Betreibung beteiligt werden könnten.

Das Thema Wasser war bereits Thema in der Einwohnerfragestunde. Da ergriffen mehrere Mitglieder vom Nabu-Ortsverband das Wort. Andreas Hinz meinte, dass es alle sechs bis sieben Jahre Probleme mit dem Wasserhaushalt gebe. Er wollte gern wissen, ob es Anlieger gibt, die statt mit Trockenheit mit nassen Kellern kämpfen müssten. Er wüsste gern, wenn ja, wo sich diese Keller befinden. Dieter Bassin und ein weiterer Nabu-Mitstreiter machten auf den Försterpfuhl aufmerksam. Der trockne immer mehr aus. Ob es denn nicht möglich sei, den Teich anzuheben, so dass er wieder eine Verbindung bekäme, um vom Wasser des Zehnbuschgrabens gespeist zu werden. Früher habe es in diesem Niedermoorgebiet, betonte Dieter Bassin, zahlreiche Amphibien gegeben. "Wir schaffen das mit unseren Mitstreitern einfach nicht", sagte Bassin und bat die Verwaltung um Hilfe, wenigstens einmal im Jahr den Försterpfuhl zu fluten. "Wenn wir das Wehr zum Mühlenfließ öffnen, bekomme ich sofort E-Mails, dass die Gräben zur Ent- und nicht zur Bewässerung gemacht wurden. Wir haben kein ordentliches Wasser-Management", antwortete Krieger.