Hotelbett mit Familienanschluss

Schmargendorf (MOZ) Als die ersten Gäste im Hotel "Zur Mühle" eincheckten, steckte der Tourismus in Angermünde noch in den Kinderschuhen und die Industriekauffrau Brigitte Rothe betrat als frischgebackene Hotelwirtin berufliches Neuland. 20 Jahre später zieht ihr Haus Gäste aus aller Welt an.

Das Gästebuch auf dem kleinen Tresen der Rezeption hat noch viele weiße Seiten. Dabei sind unter den bisherigen Einträgen viele wohlmeinende Grüße, die vor allem die Freundlichkeit, die familiäre Atmosphäre und den mütterlichen Service der Hausherrin Brigitte Rothe loben. Der ehemalige Ministerpräsident Matthias Platzeck ließ sich hier privat ebenso nieder wie die bekannte "Jugendliebe"-Sängerin Ute Freudenberg oder der Frontmann der Goombay Dance Band Oliver Bendt.

Wandergruppen, Jäger, Radfahrer, Naturfotografen, ehemalige Schmargendorfer, Durchreisende und Stammgäste, Musiker, Touristen aus Australien und den USA, Außendienstler und Monteure aus ganz Deutschland checken im Schmargendorfer Hotel "Zur Mühle" ein, das auf dem Mühlenberg errichtet wurde, dort, wo sich bis 1961 tatsächlich noch ein hölzernes Mühlenrad knarrend drehte und Mehl für eine Bäckerei mit Laden am Fuße des Berges mahlte. Bäckerei und Mühle gibt es nicht mehr. Stattdessen prangt auf dem Berg ein Hotel, das die Geschichte des Standortes mit einem nachgebauten Mühlentürmchen erzählt. Die 20-jährige Geschichte des Hotels erzählen Brigitte Rothe und ihr Mann Siegfried gerade derzeit immer wieder. Vor wenigen Tagen feierten sie mit vielen Wegbegleitern und Partnern den 20. Geburtstag des Hotels.

"Die Idee, eine Zimmervermietung zu eröffnen, kam eigentlich durch den Beruf meines Mannes, der damals Leiter des Emaillierwerkes war und in den ersten Jahren nach der Wende viele Dienstreisende und Berater aus den alten Bundesländern zu beherbergen hatte. Doch Beherbergungskapazitäten waren damals in Angermünde rar", erzählt Brigitte Rothe. "Ich bin gelernte Industriekauffrau und arbeitete damals in der Kämmerei der Kreisverwaltung in Prenzlau." Der Bedarf an Gästezimmern und zugleich die tägliche Belastung durch die Fahrerei bis in die Kreisstadt weckten den Entschluss, beruflich ganz neu mit einer eigenen Pension zu starten.

Die damals 42-Jährige hatte zwar keine Ahnung vom Gastgewerbe und doppelter Buchführung, dafür eine große Portion Mut und Optimismus. Nach einer IHK-"Schnellbesohlung", wie Brigitte Rothe es augenzwinkernd selbst beschreibt, mit viel Herzblut sowie Ausprobieren hat sie mit ihrem Mann Siegfried und der Familie im Rücken das Hotel "Zur Mühle" in den 20 Jahren durch Höhen und Tiefen geführt. Sie schuf sich damit einen guten Ruf bei Gästen und im Tourismusverein Angermünde, dessen Gründungs- und langjähriges Vorstandsmitglied sie war.

Im Verein engagiert sie sich als Hotelfrau mit Erfahrung immer noch und hat auch ihre Aktie am Aufschwung des Tourismus in Angermünde, der nicht nur in der historischen Kernstadt, sondern auch in den ländlichen Ortsteilen zu spüren ist, wo die Gäste die Ruhe und Natur schätzen. Sie möchte, dass ihre Gäste die Uckermark als Region erleben, in die sie gerne wiederkommen.

Deshalb sieht sie über den Tellerrand hinaus, engagiert sich im Tourismusverein, knüpft Netzwerke, schnürt Ausflugspakete, richtet sich auf Trends und neue Klientels aus, bietet auch ein barrierefreies Zimmer. Rund 1000 Übernachtungsgäste beherbergt Brigitte Rothe im Jahr in ihrem kleinen Hotel mit 22 Betten - Frühstück mit regionalen Produkten inklusive. Im letzten Sommer war das Landhotel fast immer voll. Darüber hinaus sind hier auch regelmäßig die Vereine des Ortes zu Gast oder werden Familienfeiern ausgerichtet.

"Die beste Werbung ist, wenn uns Gäste weiterempfehlen." Das Gästebuch auf dem Tresen ist eine schöne Erinnerung und die weißen Seiten werden sich auch noch füllen. "Es ist inzwischen eine andere Zeit. Die Gäste bewerten uns heute online", schmunzelt Brigitte Rothe mit einem leisen Bedauern. Beim Buchen allerdings ist das Internet für sie längst Routine.