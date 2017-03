"Online-Banking gibt's überall"

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schönebeck/Eberswalde (MOZ) "Sparkasse fort - Nicht gut für den Ort". Der Protest ist nicht zu übersehen. Ein großes, blaues Banner an der Fassade der Groß Schönebecker Filiale macht - noch vergleichsweise moderat - deutlich, was die Kunden fernab der Zentrale denken. Auf der Homepage redet der Bürgerverein Tacheles. Auf einem dort veröffentlichten Plakat heißt es sarkastisch: "Hier werden sie bald eiskalt abserviert. In dieser Filiale wird die dauerhafte persönliche Beratung gestrichen."

Die Groß Schönebecker haben nichts unversucht gelassen, um die Schließung zum 30. Juni zu verhindern. Bürgerversammlung, Kundenzählung, Unterschriftensammlung, TV-Auftritt bei RBB, Mobilisierung der Politik. Allein: Es hat offenbar nichts an den Plänen der Sparkasse geändert.

Für das Geldinstitut sind die Messen gelesen. "Die Entscheidung ist gefallen", hatte Landrat Bodo Ihrke, Vorsitzender des Verwaltungsrates, jüngst im Gespräch mit den Groß Schönebeckern betont und die Beschlüsse zur Schließung der fünf Filialen verteidigt. Neben Groß Schönebeck sind Britz und Lunow, wo sich ebenfalls Widerstand formiert hatte, sowie Bernau-Süd und Eberswalde-Westend betroffen.

"Gut, dass wir drüber gesprochen" - könnte auch das Resümee für das Gespräch des SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke lauten. Der war am Montagnachmittag bei Sparkassen-Chef Uwe Riediger zu Gast. "Mir ging es vor allem um die Frage: Wie funktioniert Infrastruktur künftig, insbesondere im ländlichen Raum?", beschrieb Zierke im Anschluss seine Intention. Er habe sich die Argumente des Vorstands angehört. Von Kosten, die durch die Politik verursacht werden, war die Rede, von der Bankenaufsicht, dem Bankenregulierungsgesetz, das - so Zierke - besonders die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken treffe. Man habe über Alternativen für Groß Schönebeck gesprochen. Und nein, er habe nicht den Eindruck, dass das Dorf "abgehängt" sei, wenn die Sparkasse zumache und auch der Geldautomat weg sei. Im Übrigen sei das Ausdünnen des Geschäftsstellen-Netzes kein spezifisches Problem des Barnim, sondern ein grundsätzliches. Eines, das innovativer Lösungen bedürfe.

Während Zierke und Co. ob möglicher Aus-Wege sinnieren, organisieren Rainer Klemke vom Bürgerverein Groß Schönebeck und seine Mitstreiter die nächsten praktischen Schritte. Sie wollen sich an die Fraktionen des Kreistages wenden und Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl im Herbst kreieren. Eines ist für die Schorfheider nämlich klar: "Wer uns verlässt, den verlassen wir." Der Sparkassen-Vorstand, so Klemke, verkenne, warum die Dörfler Kunden des Hauses wurden: "Weil die Filiale vor Ort war. Online-Banking gibt es bei allen Banken." In ihrem Kampf werden sie jedenfalls nicht nachlassen: "Wir müssen die Versorgung der Menschen sicherstellen."